В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 33-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен».

Игра прошла на стадионе Стад Феликс Болар в Лансе и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

Эта победа гарантировала «ПСЖ», в составе которого играет украинский центральный защитник Илья Забарный, чемпионский титул в нынешнем сезоне.

Лига 1, 33-й тур. 13 мая

Ланс – ПСЖ – 0:2

Голы: Кварацхелия, 29, Мбае, 90

