Ланс – ПСЖ – 0:2. Забарный – чемпион. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка Лиги 1
В среду, 13 мая 2026 года, состоялся матч 33-го тура Лиги 1 между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен».
Игра прошла на стадионе Стад Феликс Болар в Лансе и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Эта победа гарантировала «ПСЖ», в составе которого играет украинский центральный защитник Илья Забарный, чемпионский титул в нынешнем сезоне.
Лига 1, 33-й тур. 13 мая
Ланс – ПСЖ – 0:2
Голы: Кварацхелия, 29, Мбае, 90
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|33
|24
|4
|5
|73 - 27
|17.05.26 22:00 ФК Париж - ПСЖ13.05.26 Ланс 0:2 ПСЖ10.05.26 ПСЖ 1:0 Брест02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант
|76
|2
|Ланс
|33
|21
|4
|8
|62 - 35
|17.05.26 22:00 Лион - Ланс13.05.26 Ланс 0:2 ПСЖ08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Ницца 1:1 Ланс24.04.26 Брест 3:3 Ланс17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза
|67
|3
|Лилль
|33
|18
|7
|8
|52 - 35
|17.05.26 22:00 Лилль - Осер10.05.26 Монако 0:1 Лилль03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль
|61
|4
|Лион
|33
|18
|6
|9
|53 - 36
|17.05.26 22:00 Лион - Ланс10.05.26 Тулуза 2:1 Лион03.05.26 Лион 4:2 Ренн25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 ПСЖ 1:2 Лион12.04.26 Лион 2:0 Лорьян
|60
|5
|Ренн
|33
|17
|8
|8
|58 - 47
|17.05.26 22:00 Марсель - Ренн10.05.26 Ренн 2:1 ФК Париж03.05.26 Лион 4:2 Ренн26.04.26 Ренн 2:1 Нант19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн11.04.26 Ренн 2:1 Анже
|59
|6
|Марсель
|33
|17
|5
|11
|60 - 44
|17.05.26 22:00 Марсель - Ренн10.05.26 Гавр 0:1 Марсель02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель10.04.26 Марсель 3:1 Мец
|56
|7
|Монако
|33
|16
|6
|11
|56 - 49
|17.05.26 22:00 Страсбург - Монако10.05.26 Монако 0:1 Лилль02.05.26 Мец 1:2 Монако25.04.26 Тулуза 2:2 Монако19.04.26 Монако 2:2 Осер10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако
|54
|8
|Страсбург
|33
|14
|8
|11
|53 - 43
|17.05.26 22:00 Страсбург - Монако13.05.26 Брест 1:2 Страсбург10.05.26 Анже 1:1 Страсбург03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург19.04.26 Страсбург 0:3 Ренн
|50
|9
|Лорьян
|33
|11
|12
|10
|48 - 49
|17.05.26 22:00 Лорьян - Гавр10.05.26 Мец 0:4 Лорьян02.05.26 ПСЖ 2:2 Лорьян26.04.26 Лорьян 2:3 Страсбург18.04.26 Лорьян 2:0 Марсель12.04.26 Лион 2:0 Лорьян
|45
|10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47 - 46
|17.05.26 22:00 Нант - Тулуза10.05.26 Тулуза 2:1 Лион03.05.26 Страсбург 1:2 Тулуза25.04.26 Тулуза 2:2 Монако17.04.26 Ланс 3:2 Тулуза12.04.26 Тулуза 0:4 Лилль
|44
|11
|ФК Париж
|33
|10
|11
|12
|45 - 49
|17.05.26 22:00 ФК Париж - ПСЖ10.05.26 Ренн 2:1 ФК Париж03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест26.04.26 ФК Париж 0:1 Лилль19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 ФК Париж 4:1 Монако
|41
|12
|Брест
|33
|10
|8
|15
|42 - 54
|17.05.26 22:00 Брест - Анже13.05.26 Брест 1:2 Страсбург10.05.26 ПСЖ 1:0 Брест03.05.26 ФК Париж 4:0 Брест24.04.26 Брест 3:3 Ланс19.04.26 Нант 1:1 Брест
|38
|13
|Анже
|33
|9
|8
|16
|28 - 47
|17.05.26 22:00 Брест - Анже10.05.26 Анже 1:1 Страсбург03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Анже 0:3 ПСЖ18.04.26 Анже 1:1 Гавр11.04.26 Ренн 2:1 Анже
|35
|14
|Гавр
|33
|6
|14
|13
|30 - 44
|17.05.26 22:00 Лорьян - Гавр10.05.26 Гавр 0:1 Марсель03.05.26 Лилль 1:1 Гавр26.04.26 Гавр 4:4 Мец18.04.26 Анже 1:1 Гавр12.04.26 Ницца 1:1 Гавр
|32
|15
|Осер
|33
|7
|10
|16
|32 - 44
|17.05.26 22:00 Лилль - Осер10.05.26 Осер 2:1 Ницца03.05.26 Осер 3:1 Анже25.04.26 Лион 3:2 Осер19.04.26 Монако 2:2 Осер11.04.26 Осер 0:0 Нант
|31
|16
|Ницца
|33
|7
|10
|16
|37 - 60
|17.05.26 22:00 Ницца - Мец10.05.26 Осер 2:1 Ницца02.05.26 Ницца 1:1 Ланс26.04.26 Марсель 1:1 Ницца18.04.26 Лилль 0:0 Ницца12.04.26 Ницца 1:1 Гавр
|31
|17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29 - 52
|17.05.26 22:00 Нант - Тулуза08.05.26 Ланс 1:0 Нант02.05.26 Нант 3:0 Марсель26.04.26 Ренн 2:1 Нант22.04.26 ПСЖ 3:0 Нант19.04.26 Нант 1:1 Брест
|23
|18
|Мец
|33
|3
|7
|23
|32 - 76
|17.05.26 22:00 Ницца - Мец10.05.26 Мец 0:4 Лорьян02.05.26 Мец 1:2 Монако26.04.26 Гавр 4:4 Мец19.04.26 Мец 1:3 ФК Париж10.04.26 Марсель 3:1 Мец
|16
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Мбайе (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
29’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
