Ланс – ПСЖ. Забарный – основа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая состоится перенесенный матч 29-го тура Лиги 1 между клубами «Ланс» и ПСЖ.

Поединок пройдёт в Лансе на стадионе «Стад Феликс Болар». Начало – в 22:00.

В случае поражения «Ланса» или ничьей парижский клуб досрочно станет чемпионом Франции.

ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице (73 очка), а «Ланс» идет вторым и отстаёт на шесть очков (67 баллов).

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ланс – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция