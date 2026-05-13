Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 30-го тура
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 22:01 | Обновлено 13 мая 2026, 22:31
Донецкий клуб сыграет против «Колоса» 21 мая, соперником киевской команды станет «Кудровка»

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 30-го тура. Поединки будут сыграны с 21 по 24 мая – в четверг, субботу и воскресенье.

Тур откроет поединок, который состоится 21 мая в 15:30 по киевскому времени – донецкий «Шахтер», досрочно ставший обладателем золотых наград, встретится с «Колосом».

В воскресенье свой матч проведет киевское «Динамо», которое выйдет на поле против «Кудровки». В этот день сыграет и черкасский ЛНЗ, соперником которого станет киевская «Оболонь».

После 28 туров главной интригой сезона остается борьба житомирского «Полесья» (55) и подопечных Виталия Пономарева (57) за вторую позицию. «Динамо» разместилось на четвертом месте, набрав 51 пункт.

Расписание матчей 30-го тура Украинской Премьер-лиги

21 мая (четверг)

  • 15:30, Шахтер – Колос

23 мая (суббота)

  • 13:00, Александрия – Кривбасс
  • 15:30, Эпицентр – Полтава
  • 18:00, Карпаты – Заря

24 мая (воскресенье)

  • 13:00, Оболонь – ЛНЗ
  • 13:00, Полесье – Рух
  • 13:00, Динамо – Кудровка
  • 13:00, Верес – Металлист 1925

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 27 20 6 1 65 - 17 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 66
2 ЛНЗ 28 17 6 5 38 - 16 16.05.26 13:00 Кудровка - ЛНЗ13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 57
3 Полесье 28 17 4 7 49 - 21 16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье08.05.26 Полесье 2:1 Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 55
4 Динамо Киев 28 15 6 7 61 - 34 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка09.05.26 ЛНЗ 0:0 Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 51
5 Кривбасс 28 13 8 7 50 - 42 17.05.26 13:00 Кривбасс - Шахтер Донецк12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 47
6 Металлист 1925 28 12 11 5 34 - 18 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 47
7 Колос Ковалевка 28 12 10 6 29 - 23 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь13.05.26 Динамо Киев 2:1 Колос Ковалевка08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 46
8 Заря 28 11 9 8 40 - 35 16.05.26 13:00 Заря - Полесье12.05.26 Александрия 1:2 Заря09.05.26 Заря 1:1 Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 42
9 Карпаты Львов 28 9 11 8 37 - 29 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Металлист 1925 2:2 Карпаты Львов08.05.26 Кривбасс 1:0 Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 38
10 Верес 28 7 10 11 26 - 37 17.05.26 18:00 Карпаты Львов - Верес12.05.26 Верес 1:3 Кривбасс09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес 31
11 Эпицентр 28 8 6 14 35 - 44 16.05.26 13:00 Металлист 1925 - Эпицентр12.05.26 Эпицентр 3:2 Полесье09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 30
12 Оболонь 27 6 10 11 25 - 45 17.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Оболонь09.05.26 Оболонь 2:2 Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 28
13 Кудровка 27 5 7 15 27 - 44 14.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов08.05.26 Колос Ковалевка 1:0 Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 22
14 Рух Львов 27 6 3 18 18 - 44 14.05.26 13:00 Кудровка - Рух Львов09.05.26 Рух Львов 0:0 Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 21
15 Александрия 28 2 7 19 20 - 56 17.05.26 13:00 Рух Львов - Александрия12.05.26 Александрия 1:2 Заря08.05.26 Полесье 2:1 Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес 13
16 Полтава 28 2 6 20 23 - 72 16.05.26 13:00 Полтава - Динамо Киев13.05.26 ЛНЗ 2:0 Полтава10.05.26 Полтава 0:4 Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 12
Полная таблица

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после побед Шахтера и Динамо
ФОТО. «С Шакирой»: Милевский показал, как расслабляется в Киеве
«Мы ещё в гонке». Михайленко – об отставании Динамо от Полесья
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Колос Ковалевка Александрия Кривбасс Кривой Рог Александрия - Кривбасс Эпицентр Каменец-Подольский Карпаты Львов Полтава Заря Луганск Карпаты - Заря Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Оболонь - ЛНЗ Полесье Житомир Рух Львов Полесье - Рух Динамо Киев Кудровка Динамо - Кудровка Верес Ровно Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 даты и время матчей
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
