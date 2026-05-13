Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 30-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 30-го тура. Поединки будут сыграны с 21 по 24 мая – в четверг, субботу и воскресенье.

Тур откроет поединок, который состоится 21 мая в 15:30 по киевскому времени – донецкий «Шахтер», досрочно ставший обладателем золотых наград, встретится с «Колосом».

В воскресенье свой матч проведет киевское «Динамо», которое выйдет на поле против «Кудровки». В этот день сыграет и черкасский ЛНЗ, соперником которого станет киевская «Оболонь».

После 28 туров главной интригой сезона остается борьба житомирского «Полесья» (55) и подопечных Виталия Пономарева (57) за вторую позицию. «Динамо» разместилось на четвертом месте, набрав 51 пункт.

Расписание матчей 30-го тура Украинской Премьер-лиги

21 мая (четверг)

15:30, Шахтер – Колос

23 мая (суббота)

13:00, Александрия – Кривбасс

15:30, Эпицентр – Полтава

18:00, Карпаты – Заря

24 мая (воскресенье)

13:00, Оболонь – ЛНЗ

13:00, Полесье – Рух

13:00, Динамо – Кудровка

13:00, Верес – Металлист 1925

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги