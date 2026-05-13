  4. К радости Украины. Игрок Арсенала завершил карьеру в сборной
К радости Украины. Игрок Арсенала завершил карьеру в сборной

Кристиан Нергор больше не будет защищать цвет Дании

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Нергор

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Кристиан Нергор объявил о завершении карьеры в национальной сборной Дании:

«Я решил завершить карьеру в национальной сборной. С одной стороны, это было трудное решение, ведь нет ничего, что я люблю больше, чем встречаться с товарищами по команде и тренерским штабом в Мариенлисте. И нет ничего, что я люблю больше, чем играть в красно-белой форме на заполненном стадионе «Паркен», где царит атмосфера ожидания. В то же время я чувствовал большое доверие со стороны Брайана Римера, и личной вершиной для меня стала победа над Португалией в 2025 году именно в один из тех волшебных вечеров на «Паркен» — тогда я взял на себя ту лидерскую роль в полузащите, в которой я так люблю проявлять себя.

С другой стороны, это было легкое решение, ведь я хочу проводить больше времени с семьей, а учитывая пропущенную квалификацию на чемпионат мира, сейчас также кажется естественным уступить место талантливым и амбициозным игрокам, которых, к счастью, в Дании все еще много.

Я позволю себе считать свой дебют в сборной U-16 в 2009 году началом моей карьеры в национальной сборной. Мы дошли до полуфинала чемпионата Европы U-17 с тем же составом, и люди в датском футболе говорили, что перед нами будущий костяк национальной сборной. Так не случилось полностью, но я имел радость сопровождать Пьера, Юса, Фишера, Ризу и Лукаса Андерсена от юношеской до национальной сборной. Тогда мы были амбициозными талантами.

Именно Оге Харейде первым вызвал меня в национальную сборную, и, хотя он никогда не давал мне игрового времени, я увидел, как он создал пространство для того, чтобы носители культуры, такие как Симон, Шмейхель, Кристиан и Делейни, могли развить ту сплоченность, благодаря которой, по моему убеждению, команда живет до сих пор. Мой официальный дебют состоялся в 2020 году, тренером был Каспер Юльманд, и под его руководством мы играли в лучший футбол и достигли лучших результатов за время моего пребывания в команде — и, возможно, за всю новейшую историю датской национальной сборной. Лето 2021 года навсегда останется самой прекрасной главой в моей футбольной карьере.

Теперь это закончилось. Я с нетерпением жду возможности поддерживать команду как болельщик, но уже не как часть состава. Спасибо игрокам, тренерскому штабу и болельщикам за то, что помогли воплотить детскую мечту в реальность».

Напомним, 7 июня 2026 года сборная Дании проведет товарищеский матч против Украины.

Тупий заголовок..
