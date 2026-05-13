Клуб на грани банкротства вернулся на свой стадион впервые с 2024 года
«Ворскла» снова будет играть на стадионе имени Алексея Бутовского
Полтавская «Ворскла» объявила о возвращении на домашний стадион имени Алексея Бутовского после ремонта арены, который начался в 2024 году. Там представители Первой лиги планируют провести домашний матч против «Металлиста». Игра должна состояться 17 мая, начало в 12:00.
«Ворскла» идет 14-й во втором по силе дивизионе Украины с 27 очками после 27 туров.
Команда из Полтавы оказалась в тяжелом финансовом положении и даже продает клубный автобус. «Вы можете поддержать команду, приобретя один билет для себя, а другой – виртуальный (32, 33 сектор), средства от которого будут направлены на помощь родному клубу», – указано в сообщении на сайте клуба.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
