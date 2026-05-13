Клуб на грани банкротства вернулся на свой стадион впервые с 2024 года

Украина. Первая лига
13 мая 2026, 20:59 | Обновлено 13 мая 2026, 21:00
«Ворскла» снова будет играть на стадионе имени Алексея Бутовского

ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» объявила о возвращении на домашний стадион имени Алексея Бутовского после ремонта арены, который начался в 2024 году. Там представители Первой лиги планируют провести домашний матч против «Металлиста». Игра должна состояться 17 мая, начало в 12:00.

«Ворскла» идет 14-й во втором по силе дивизионе Украины с 27 очками после 27 туров.

Команда из Полтавы оказалась в тяжелом финансовом положении и даже продает клубный автобус. «Вы можете поддержать команду, приобретя один билет для себя, а другой – виртуальный (32, 33 сектор), средства от которого будут направлены на помощь родному клубу», – указано в сообщении на сайте клуба.

Ворскла Полтава Металлист Харьков
Руслан Полищук Источник: ФК Ворскла
