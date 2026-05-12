Известный украинский клуб близок к краху: «Их ждет тяжелая судьба»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык подтверждает информацию о том, что Ворскла по итогам нынешнего сезона может преркатить существование.

«Ворсклу ждет тяжелая судьба. Все активы Жеваго в Украине теряют свою экономическую составляющую. Надеюсь, что Ворскла выживет и останется».

«Очень непросто им выжить будет», – сказал Цыганык.

Полтавская команда в Первой лиге после серии неудачных матчей уже опустилась в зону переходных матчей.