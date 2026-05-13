Алаа Грам стал 5-м представителем Туниса, забивавшим в чемпионате Украины
Вспомним всех тунисов-авторов забитых мячей в УПЛ
24-летний тунисский защитник Шахтера Алаа Грам стал пятым представителем своей страны, забивавшим гол в чемпионате Украины.
Произошло это в матче 28-го тура УПЛ сезона 2025/26 против Оболони.
До Грама забитыми мячами отмечались Анис Буссаиди (4), Тауфик Салхи (2), Софьен Меллити (1) и Маруан Михуби (1).
Тунисские игроки, отмечавшиеся голами в чемпионате Украины
- 4 – Анис Буссаиди (2 – Металлург Д., 2 – Таврия)
- 2 – Тауфик Салхи (1 – Севастополь, 1 – Александрия)
- 1 – Софьен Меллити (1 – Ворскла)
- 1 – Маруан Михуби (1 – Львов)
- 1 – Алаа Грамм (1 – Шахтер)
Напомним, что этот гол Грама стал 99-м африканским в истории Шахтера.
