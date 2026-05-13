Алаа Грам стал 5-м представителем Туниса, забивавшим в чемпионате Украины

24-летний тунисский защитник Шахтера Алаа Грам стал пятым представителем своей страны, забивавшим гол в чемпионате Украины.

Произошло это в матче 28-го тура УПЛ сезона 2025/26 против Оболони.

До Грама забитыми мячами отмечались Анис Буссаиди (4), Тауфик Салхи (2), Софьен Меллити (1) и Маруан Михуби (1).

Тунисские игроки, отмечавшиеся голами в чемпионате Украины

4 – Анис Буссаиди (2 – Металлург Д., 2 – Таврия)

2 – Тауфик Салхи (1 – Севастополь, 1 – Александрия)

1 – Софьен Меллити (1 – Ворскла)

1 – Маруан Михуби (1 – Львов)

1 – Алаа Грамм (1 – Шахтер)

Напомним, что этот гол Грама стал 99-м африканским в истории Шахтера.