Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 20:42
Алаа Грам стал 5-м представителем Туниса, забивавшим в чемпионате Украины

Вспомним всех тунисов-авторов забитых мячей в УПЛ

ФК Шахтер. Алаа Грам

24-летний тунисский защитник Шахтера Алаа Грам стал пятым представителем своей страны, забивавшим гол в чемпионате Украины.

Произошло это в матче 28-го тура УПЛ сезона 2025/26 против Оболони.

До Грама забитыми мячами отмечались Анис Буссаиди (4), Тауфик Салхи (2), Софьен Меллити (1) и Маруан Михуби (1).

Тунисские игроки, отмечавшиеся голами в чемпионате Украины

  • 4 – Анис Буссаиди (2 – Металлург Д., 2 – Таврия)
  • 2 – Тауфик Салхи (1 – Севастополь, 1 – Александрия)
  • 1 – Софьен Меллити (1 – Ворскла)
  • 1 – Маруан Михуби (1 – Львов)
  • 1 – Алаа Грамм (1 – Шахтер)

Напомним, что этот гол Грама стал 99-м африканским в истории Шахтера.

