Андрей Лунин упустил возможность заработать фантастические деньги
«Реал» мог щедро премировать своих футболистов за матч против «Баварии»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пообещал футболистам команды огромные премии за камбэк в противостоянии с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.
По информации AS, каждый игрок «сливочных» мог получить по 500 тысяч евро в случае выхода в полуфинал турнира. Для Переса подобная финансовая мотивация стала редким шагом – в последний раз он практиковал такое много лет назад.
Впрочем, дополнительный стимул не помог мадридцам. После домашнего поражения 1:2 команда Андрея Лунина проиграла и ответный матч в Мюнхене – 3:4.
