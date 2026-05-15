  Андрей Лунин упустил возможность заработать фантастические деньги
15 мая 2026, 09:00
Андрей Лунин упустил возможность заработать фантастические деньги

«Реал» мог щедро премировать своих футболистов за матч против «Баварии»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес пообещал футболистам команды огромные премии за камбэк в противостоянии с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

По информации AS, каждый игрок «сливочных» мог получить по 500 тысяч евро в случае выхода в полуфинал турнира. Для Переса подобная финансовая мотивация стала редким шагом – в последний раз он практиковал такое много лет назад.

Впрочем, дополнительный стимул не помог мадридцам. После домашнего поражения 1:2 команда Андрея Лунина проиграла и ответный матч в Мюнхене – 3:4.

Дмитрий Олийченко Источник: AS
