В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла «Реал» со счётом 4:3 (6:4 по сумме двух встреч) и вышла в полуфинал турнира.

В стартовом составе мадридцев вышел украинский вратарь Андрей Лунин. После финального свистка его игру оценил статистический портал SofaScore, поставив 6,2 балла

За матч Лунин пропустил четыре мяча, совершил четыре сейва, продемонстрировал 52% точности передач и в целом совершил 45 касаний мяча.

Самую высокую оценку за матч получил полузащитник «Реала» Арда Гюлер, который забил дважды и получил оценку 8,7

Оценки матча «Бавария» – «Реал»