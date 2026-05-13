Украина. Премьер лига
  4. ЛНЗ стал 14-м клубом, который получит медали призеров чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 18:47 | Обновлено 13 мая 2026, 19:36
ЛНЗ стал 14-м клубом, который получит медали призеров чемпионата Украины

Правда, серебряные или бронзовые – зависит от результатов двух последних туров сезона 2025/26

Черкасский ЛНЗ стал 14-м клубом, который получит медали призеров чемпионата Украины.

Это стало известно после матчей 28-го тура сезона 2025/26.

Будут ли серебряные или бронзовые медали, зависит от результатов двух последних туров сезона.

Вспомним, сколько медалей имеют разные команды в истории чемпионатов Украины.

Команды по количеству медалей в чемпионате Украины

  • 31 – Динамо (17 золотых, 13 серебряных, 1 бронзовые)
  • 30 – Шахтер (16 золотых, 13 серебряных, 1 бронзовые)
  • 9 – Днепр (2 серебряных, 7 бронзовых)
  • 7 – Металлист (1 серебряная, 6 бронзовых)
  • 5 – Черноморец (2 серебряные, 3 бронзовые)
  • 4 – Заря (4 бронзовые)
  • 3 – Металлург Донецк (3 бронзовые)
  • 3 – Кривбасс (3 бронзовые)
  • 2 – Александрия (1 серебряные, 1 бронзовые)
  • 2 – Ворскла (2 бронзовые)
  • 1 – Таврия (1 золотые)
  • 1 – Днепр-1 (1 серебряные)
  • 1 – Карпаты (1 бронзовые)
  • 1 – ЛНЗ (серебряные или бронзовые, определится по итогам сезона 2025/26)
Сергей Турчак
