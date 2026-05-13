Украина. Премьер лига13 мая 2026, 18:47 | Обновлено 13 мая 2026, 19:36
ЛНЗ стал 14-м клубом, который получит медали призеров чемпионата Украины
Правда, серебряные или бронзовые – зависит от результатов двух последних туров сезона 2025/26
Черкасский ЛНЗ стал 14-м клубом, который получит медали призеров чемпионата Украины.
Это стало известно после матчей 28-го тура сезона 2025/26.
Будут ли серебряные или бронзовые медали, зависит от результатов двух последних туров сезона.
Вспомним, сколько медалей имеют разные команды в истории чемпионатов Украины.
Команды по количеству медалей в чемпионате Украины
- 31 – Динамо (17 золотых, 13 серебряных, 1 бронзовые)
- 30 – Шахтер (16 золотых, 13 серебряных, 1 бронзовые)
- 9 – Днепр (2 серебряных, 7 бронзовых)
- 7 – Металлист (1 серебряная, 6 бронзовых)
- 5 – Черноморец (2 серебряные, 3 бронзовые)
- 4 – Заря (4 бронзовые)
- 3 – Металлург Донецк (3 бронзовые)
- 3 – Кривбасс (3 бронзовые)
- 2 – Александрия (1 серебряные, 1 бронзовые)
- 2 – Ворскла (2 бронзовые)
- 1 – Таврия (1 золотые)
- 1 – Днепр-1 (1 серебряные)
- 1 – Карпаты (1 бронзовые)
- 1 – ЛНЗ (серебряные или бронзовые, определится по итогам сезона 2025/26)
