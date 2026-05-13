Полузащитник Эпицентра: «Полесье нас не удивило»

Один из лидеров «Эпицентра» Евгений Запорожец в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, благодаря каким «козырям» подоляне одержали победу в 28-м туре УПЛ над одним из лидеров – «Полесьем» – со счётом 3:2.

«Мы скрупулезно изучили игру команды из Житомира, которая в текущем сезоне делает ставку на контроль мяча и использование вертикальных передач в завершающей фазе. Гости не удивили какими-то домашними заготовками. Вот почему, прежде всего, нужно было постараться четко сыграть в отборе в среднем блоке и действовать компактно у своих ворот.

И хотя по количеству нанесенных ударов, созданных голевых моментов преимущество было на стороне «Полесья», однако статистика в футбол не играет. Я считаю, что мы более эффективно воспользовались своими «козырями»: высокой игровой дисциплиной, неуступчивостью в отборе, реализацией моментов у чужих ворот. Ну и где-то везение было на нашей стороне. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться, ведь сразу в нескольких последних противостояниях мы упускали победу перед финальным свистком».

Ранее автогол защитника «Эпицентра» Нила Коча в матче с «Полесьем» стал 350-м в истории чемпионатов Украины.