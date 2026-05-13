Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник Эпицентра: «Полесье нас не удивило»
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 18:46 | Обновлено 13 мая 2026, 19:34
148
0

Полузащитник Эпицентра: «Полесье нас не удивило»

Подоляне превзошли полищуков в реализации

13 мая 2026, 18:46 | Обновлено 13 мая 2026, 19:34
148
0
Полузащитник Эпицентра: «Полесье нас не удивило»
ФК Эпицентр

Один из лидеров «Эпицентра» Евгений Запорожец в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал, благодаря каким «козырям» подоляне одержали победу в 28-м туре УПЛ над одним из лидеров – «Полесьем» – со счётом 3:2.

«Мы скрупулезно изучили игру команды из Житомира, которая в текущем сезоне делает ставку на контроль мяча и использование вертикальных передач в завершающей фазе. Гости не удивили какими-то домашними заготовками. Вот почему, прежде всего, нужно было постараться четко сыграть в отборе в среднем блоке и действовать компактно у своих ворот.

И хотя по количеству нанесенных ударов, созданных голевых моментов преимущество было на стороне «Полесья», однако статистика в футбол не играет. Я считаю, что мы более эффективно воспользовались своими «козырями»: высокой игровой дисциплиной, неуступчивостью в отборе, реализацией моментов у чужих ворот. Ну и где-то везение было на нашей стороне. В конце концов, рано или поздно это должно было случиться, ведь сразу в нескольких последних противостояниях мы упускали победу перед финальным свистком».

Ранее автогол защитника «Эпицентра» Нила Коча в матче с «Полесьем» стал 350-м в истории чемпионатов Украины.

По теме:
Алаа Грам забил 99-й африканский гол в истории Шахтера
Шахтер и Оболонь были вынуждены покинуть поле на 17 минуте матча во Львове
ЗАХАРЧЕНКО: «После 2:0 начали больше думать о сохранении результата»
Евгений Запорожец Эпицентр Каменец-Подольский Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 13 мая 2026, 04:27 25
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины

В него войдут Степаненко, Каталано и Езерский

Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13 мая 2026, 07:37 47
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре

Киевский клуб может сэкономить на выплате бонусов за Бленуце

ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
Футбол | 13.05.2026, 17:52
ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
ЛНЗ гарантировал еврокубки. Черкасская команда впервые получит медали УПЛ
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Футбол | 13.05.2026, 17:51
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Шахтер сообщил, что матч с Оболонью будет перенесен. Известна причина
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13.05.2026, 06:54
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
Гауфф дожала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 22:27 6
Теннис
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
12.05.2026, 07:08 25
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
12.05.2026, 08:47 13
Футбол
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем