Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, интересуется ли Динамо Шейком Диабате
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 15:36 | Обновлено 13 мая 2026, 15:55
627
1

Стало известно, интересуется ли Динамо Шейком Диабате

Защитник не находится в сфере интересов киевского клуба

13 мая 2026, 15:36 | Обновлено 13 мая 2026, 15:55
627
1 Comments
Стало известно, интересуется ли Динамо Шейком Диабате
Getty Images/Global Images Ukraine. Шейк Диабате

Ивуарийский защитник «Волфьсбергера» Шейк Диабате не находится в сфере интересов киевского «Динамо». Об этом сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, центребек австрийского клуба не является потенциальным вариантом усиления обороны команды. Более того, руководство клуба никогда не рассматривало его кандидатуру.

В текущем сезоне на сету Шейка Диабате 27 матчей на клубном уровне без результативных действий. За этот сезон он успел получить пять желтых и две красные карточки.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Костюк принял решение относительно Романа Саленко.

По теме:
Украинский легионер из Англии летом, скорее всего, сменит клуб
Хулиан Альварес следующий сезон начнет в новом клубе
10 голов за сезон ЛЧ. Бавария согласовала контракт с вингером из АПЛ
Динамо Киев трансферы Шейк Диабате чемпионат Австрии по футболу трансферы УПЛ Вольфсбергер
Даниил Кирияка Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Футбол | 12 мая 2026, 20:14 59
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»
Легенда Шахтера: «Этого игрока продадут за 200, а то и 300 миллионов»

Виктор Грачев расхвалил Алиссона Сантану

Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13 мая 2026, 06:54 9
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата

Футболист присоединится летом к «Трабзонспору»

Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Футбол | 13.05.2026, 07:37
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Футбол | 13.05.2026, 09:23
Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Украинская Премьер-лига обратилась к Динамо перед матчем
Тренер Жироны: «Самый важный матч в истории. Важнее ЛЧ и всего остального»
Футбол | 13.05.2026, 16:25
Тренер Жироны: «Самый важный матч в истории. Важнее ЛЧ и всего остального»
Тренер Жироны: «Самый важный матч в истории. Важнее ЛЧ и всего остального»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Типічний інсайд від пасічника
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
12.05.2026, 01:22
Хоккей
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 46
Бокс
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
12.05.2026, 04:10 67
Футбол
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Риме
12.05.2026, 15:43 11
Теннис
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
13.05.2026, 08:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем