Стало известно, интересуется ли Динамо Шейком Диабате

Ивуарийский защитник «Волфьсбергера» Шейк Диабате не находится в сфере интересов киевского «Динамо». Об этом сообщает «Динамо Киев от Шурика».

По информации источника, центребек австрийского клуба не является потенциальным вариантом усиления обороны команды. Более того, руководство клуба никогда не рассматривало его кандидатуру.

В текущем сезоне на сету Шейка Диабате 27 матчей на клубном уровне без результативных действий. За этот сезон он успел получить пять желтых и две красные карточки.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Костюк принял решение относительно Романа Саленко.