10 голов за сезон ЛЧ. Бавария согласовала контракт с вингером из АПЛ
Энтони Гордон может перебраться в Мюнхен
Английский вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает TalkSport.
По информации источника, 25-летний футболист согласовал личные условия контракта с мюнхенским грандом. «Ньюкасл» запросил за англичанина более 75 миллионов евро, переговоры между сторонами продолжаются.
В текущем сезоне на счету Энтони Гордона 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 17 забитыми мячами (десять из них были оформлены в Лиге чемпионов) и пять ассистами.
Ранее сообщалось о том, что власть Ирана конфисковала имущество экс-полузащитника «Баварии».
