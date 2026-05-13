  10 голов за сезон ЛЧ. Бавария согласовала контракт с вингером из АПЛ
10 голов за сезон ЛЧ. Бавария согласовала контракт с вингером из АПЛ

Энтони Гордон может перебраться в Мюнхен

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Гордон

Английский вингер «Ньюкасла» Энтони Гордон может продолжить карьеру в «Баварии». Об этом сообщает TalkSport.

По информации источника, 25-летний футболист согласовал личные условия контракта с мюнхенским грандом. «Ньюкасл» запросил за англичанина более 75 миллионов евро, переговоры между сторонами продолжаются.

В текущем сезоне на счету Энтони Гордона 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 17 забитыми мячами (десять из них были оформлены в Лиге чемпионов) и пять ассистами.

Ранее сообщалось о том, что власть Ирана конфисковала имущество экс-полузащитника «Баварии».

Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
