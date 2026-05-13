  Стало известно о состоянии игрока Прикарпатья, которого забрала скорая
Украина. Первая лига
13 мая 2026, 14:04 | Обновлено 13 мая 2026, 14:16
Стало известно о состоянии игрока Прикарпатья, которого забрала скорая

Ведущий защитник ивано-франковцев Сергей Швец в свой день рождения получил травму головы

ФК Прикарпатье. Сергей Швец

На 30-й минуте воскресного матча Первой лиги «Прикарпатье – «Металлург» (0:1) центральный защитник хозяев Сергей Швец при подаче углового у собственных ворот столкнулся головой с соперником и сильно разбил лоб. Обычных действий клубных врачей оказалось недостаточно, поэтому прямо со стадиона Швеца госпитализировала карета скорой помощи.

В больнице футболисту наложили 10 швов. Его здоровью ничего не угрожает, и игрок уже находится дома на реабилитации. Корреспондент Sport.ua связался с Сергеем и спросил его о сроках восстановления.

«Планирую в понедельник вернуться к тренировкам. Сейчас главное – помочь команде сохранить прописку в лиге, а раны будем уже зализывать во время отпуска», – отметил футболист, которому как раз в день игры с «Металлургом» исполнилось 34 года.

Таким образом, поединок следующего тура Первой лиги – в Петрово с «Ингульцом» (16 мая) – Швец вынужден будет пропустить. В общей сложности на счету защитника, который в юности прошел подготовку в академии киевского «Динамо» (с командой U-16 стал чемпионом Украины 2007/2008) и РВУФК, 22 матча и 1 голевая передача в нынешнем сезоне.

За три тура до завершения сезона в Первой лиге «Прикарпатье» занимает восьмое место, имея в активе 32 очка. От зоны стыковых матчей с кем-то из лидеров Второй лиги команду Василия Яцурака, которая последние три матча проиграла, отделяет два пункта.

чемпионат Украины по футболу инсайд Первая лига Украины Прикарпатье Ивано-Франковск травма головы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
