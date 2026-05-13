Снова клостебол: два теннисиста отстранены из-за положительного результата

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило двух игроков – Карлиса Озолиньша (Латвии) и Даниила Кахнюка (США) из-за положительного результата теста на запрещенное вещество клостебол.

Оба игрока сдали пробы во время турнира ITF в Сан-Хосе (Коста-Рика), 17 февраля 2026 года, в которых были обнаружены метаболиты клостебола.

Клостебол классифицируется как анаболическое средство, включенное в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA), и запрещен в соответствии с Антидопинговой программой тенниса. В связи с положительным результатом теста, временная дисквалификация является обязательной, и вступила в силу 14 апреля 2026 года.

Озолиньш и Кахнюк, чьи лучшие в карьере позиции в мировом рейтинге в одиночном разряде – ATP 618 и ATP 1112 соответственно, имеют право обжаловать свои дисквалификации. Ни один из них этого не сделал.

Как и во всех случаях, связанных с Антидопинговой программой в теннисе, обоим теннисистам доступна поддержка ITIA, включая бесплатную юридическую помощь, независимую психологическую поддержку и финансовую помощь для расследования источника положительных результатов.

На время дисквалификации теннисистам запрещено участвовать в турнирах, тренировать или посещать мероприятия, санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Федерацией тенниса Франции, Уимблдоном и USTA), а также любыми национальными теннисными ассоциациями.