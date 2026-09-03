Платформа прогнозов стала официальным партнером US Open

Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о многолетнем партнерстве с платформой прогнозирования Kalshi. Компания стала первым официальным партнером на рынке прогнозирования в истории Открытого чемпионата США.

Соглашение вступило в силу с начала основной сетки одиночного разряда US Open-2026. В рамках партнерства бренд Kalshi будет представлен на цифровых платформах турнира, а также на рекламных конструкциях непосредственно на кортах на протяжении соревнований.

Партнерство было заключено на фоне стремительного развития рынка прогнозирования в профессиональном спорте. По данным Kalshi, объем торговли, связанной с теннисом, на платформе за год увеличился в 25 раз.

В то же время USTA и Kalshi уделили значительное внимание вопросам добросовестности. Стороны создали специальную систему для мониторинга рынков во время US Open. В частности, ограничения будут действовать в отношении прогнозов, связанных с решениями судей, травмами теннисистов и нарушениями кодекса поведения – то есть событиями, которые могут создавать дополнительные риски для честности соревнований.

Кроме того, Kalshi заключила соглашение об обмене конфиденциальными данными с Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Это позволит осуществлять мониторинг рынка в режиме реального времени и дополнит систему контроля USTA.