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Азартные игры
03 сентября 2026, 13:38 |
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Платформа прогнозов стала официальным партнером US Open

USTA заключила с Kalshi многолетнее соглашение, которое охватит Открытый чемпионат США-2026

03 сентября 2026, 13:38 |
9
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Платформа прогнозов стала официальным партнером US Open
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ассоциация тенниса США (USTA) объявила о многолетнем партнерстве с платформой прогнозирования Kalshi. Компания стала первым официальным партнером на рынке прогнозирования в истории Открытого чемпионата США.

Соглашение вступило в силу с начала основной сетки одиночного разряда US Open-2026. В рамках партнерства бренд Kalshi будет представлен на цифровых платформах турнира, а также на рекламных конструкциях непосредственно на кортах на протяжении соревнований.

Партнерство было заключено на фоне стремительного развития рынка прогнозирования в профессиональном спорте. По данным Kalshi, объем торговли, связанной с теннисом, на платформе за год увеличился в 25 раз.

В то же время USTA и Kalshi уделили значительное внимание вопросам добросовестности. Стороны создали специальную систему для мониторинга рынков во время US Open. В частности, ограничения будут действовать в отношении прогнозов, связанных с решениями судей, травмами теннисистов и нарушениями кодекса поведения – то есть событиями, которые могут создавать дополнительные риски для честности соревнований.

Кроме того, Kalshi заключила соглашение об обмене конфиденциальными данными с Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Это позволит осуществлять мониторинг рынка в режиме реального времени и дополнит систему контроля USTA.

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азарт прогнозы US Open ITIA
Александр Гринник Источник: US Open
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Брудні ігроманські гроші так красиво назвали якоюсь платформою прогнозу погоди.
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