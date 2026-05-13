Срна выступил с заявлением по поводу Турана после триумфа Шахтера в УПЛ

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна обратился к наставнику «горняков» Арде Турану после завоевания чемпионского титула УПЛ.

«Уважаемый тренер и весь ваш тренерский штат, благодарим вас за то, что вы пришли в наш клуб в такое сложное для Украины время и отдали свое сердце и душу команде, стране и этому трофею. Огромное уважение и искренние поздравления», – написал Срна.

Донецкий Шахтер оформил чемпионство в УПЛ за три тура до завершения чемпионата. В нынешнем сезоне «горняки» смогли выйти в полуфинал Лиги конференций, где уступили Кристал Пэлас по сумме двух матчей (2:5).