  4. Срна выступил с заявлением по поводу Турана после триумфа Шахтера в УПЛ
13 мая 2026, 14:16 | Обновлено 13 мая 2026, 15:12
Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна обратился к наставнику «горняков» Арде Турану после завоевания чемпионского титула УПЛ.

«Уважаемый тренер и весь ваш тренерский штат, благодарим вас за то, что вы пришли в наш клуб в такое сложное для Украины время и отдали свое сердце и душу команде, стране и этому трофею. Огромное уважение и искренние поздравления», – написал Срна.

Донецкий Шахтер оформил чемпионство в УПЛ за три тура до завершения чемпионата. В нынешнем сезоне «горняки» смогли выйти в полуфинал Лиги конференций, где уступили Кристал Пэлас по сумме двух матчей (2:5).

Туран хорош тем, что он не сидит как истукан  Скрипник, а он ещё и болельщик. Но это его менталитет.
