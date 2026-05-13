Тростянец и Колос-2 доиграли матч 25-го тура Второй лиги

В среду, 13 мая, во Второй лиге состоялась доигровка матча 25-го тура. «Колос-2» на выезде со счетом 1:0 обыграл ФК Тростянец.

Команды доигрывали матч, начатый 8 апреля. Тогда после первого тайма началась воздушная тревога, и завершить поединок не удалось.

«Колос-2» открыл счет на 54-й минуте. Владислав Канаев ударом головой замкнул подачу с углового.

Теперь в активе у «Колоса-2» 63 очка. Команда занимает второе место в группе Б, уступая киевскому «Локомотиву» один балл.

Вторая лига. 25-й тур, 13 мая. Тростянец

Тростянец – Колос-2 – 0:1

Гол: Канаев, 54

Турнирные таблицы

Тростянец – Колос-2 – 0:1