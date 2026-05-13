Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тростянец и Колос-2 доиграли матч 25-го тура Второй лиги
Вторая лига
Тростянец
13.05.2026 11:00 – FT 0 : 1
Колос-2 Ковалевка
8 апреля матч был прерван после первого тайма при 0:0 из-за воздушной тревоги, доигрывание – 13 мая
Украина. Вторая лига
13 мая 2026, 13:36 | Обновлено 13 мая 2026, 14:28
132
0

Тростянец и Колос-2 доиграли матч 25-го тура Второй лиги

«Колос-2» одержал минимальную победу

В среду, 13 мая, во Второй лиге состоялась доигровка матча 25-го тура. «Колос-2» на выезде со счетом 1:0 обыграл ФК Тростянец.

Команды доигрывали матч, начатый 8 апреля. Тогда после первого тайма началась воздушная тревога, и завершить поединок не удалось.

«Колос-2» открыл счет на 54-й минуте. Владислав Канаев ударом головой замкнул подачу с углового.

Теперь в активе у «Колоса-2» 63 очка. Команда занимает второе место в группе Б, уступая киевскому «Локомотиву» один балл.

Вторая лига. 25-й тур, 13 мая. Тростянец

Тростянец – Колос-2 – 0:1

Гол: Канаев, 54

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Канаев (Колос-2 Ковалевка).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Тростянец Колос-2 Ковалевка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
