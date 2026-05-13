Вероника Подрез – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) играет в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Париже, Франция.

Во втором раунде украинка вышла на корт против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 77). Встреча стартовала в 11:00 по Киеву.

Это первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Диан Парри, либо с Хлоэ Паке.