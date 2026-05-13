Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 11:49
Ключевой игрок Полтавы выбыл до конца сезона

Олег Веремиенко получил травму в матче с «Шахтером»

Полтава. Олег Веремиенко

Центральный защитник «Полтавы» Олег Веремиенко выбыл до завершения сезона.

У 27-летнего футболиста после матча с «Шахтером», в котором его вынужденно заменили на 44-й минуте, диагностировали растяжение связок и назначили две недели покоя. Таким образом, Олег уже не сможет помочь команде в текущем сезоне.

Веремиенко присоединился к «Полтаве» перед стартом сезона и сыграл 19 матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав один ассист.

«Горожане» после 27 туров УПЛ находятся на последнем месте в турнирной таблице и уже потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.

В следующем туре «Полтава» сыграет на выезде с ЛНЗ. Матч запланирован на 13 мая. Старт игры в 15:30 по киевскому времени.

Иван Чирко Источник: ТаТоТаке
