  4. Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера
14 мая 2026, 22:50 | Обновлено 14 мая 2026, 23:00
Шахтеру нравится лидер Динамо. Колоссальная сумма трансфера

Пономаренко продолжает демонстрировать выдающуюся результативность

Журналист Михаил Спиваковский заявил, что нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко находится в сфере интересов донецкого «Шахтера».

«Я слышал, что Пономаренко нравится людям в «Шахтере». Они понимают, что такого игрока воспитать почти нереально.

Было бы интересно, если бы «Шахтер» просто выложил за него 25 миллионов. Но думаю, что для «Шахтера» сумма составила бы сразу 40 миллионов», – отмечает источник.

В нынешнем сезоне Пономаренко демонстрирует впечатляющую статистику в чемпионате Украины: форвард провел 14 матчей и забил 12 голов.

Ранее Пономаренко сообщил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

Матвей Пономаренко Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Шахтар за 25 млн купить 2-х форвардів із Бразилії і за 2-3 роки продасть їх по 40 млн. А купити того, хто в дворому футболі забив трохи більше 10 голів - це не те, що потрібно гірникам
100 лямов и по рукам
Для шахрая НИКАКОЙ суммы не будет. Обойдутся.
