Легенда Динамо не понимает решение звезды сборной Украины: «Я остался бы..»

Известный украинский тренер Сергей Ковалец оценил перспективы Руслана Малиновского в турецком Трабзонспоре. Специалист не понимает решение звездного украинца.

«Я считаю Малиновского топ-футболистом. О его профессиональных качествах можно говорить много. Однако, когда я возглавлял молодежную сборную Украины, первое, на что мы обратили внимание, это то, что этот игрок практически не теряет мяч в простых ситуациях.

Что касается его потенциального перехода из Дженоа в Трабзонспор, то, возможно, здесь сыграла важную роль финансовая составляющая. Если же говорить о кайфе от футбола, то Италия по сравнению с Турцией входит в топ-5 европейских чемпионатов.

Могу высказать только свое мнение, поэтому я остался бы в Дженоа. Но опять же это решение Руслана и его семьи. В Италии Малиновский снискал уважение, адаптировался к местному футболу, а вот в Трабзонспоре для этого понадобится время, и как все пойдет, можно только гадать. Очень хотелось бы, чтобы эта адаптация прошла быстро, ведь не стоит забывать, что Руслан является лидером сборной Украины, которой осенью предстоит стартовать в Лиге наций», – сказал Ковалец.

Отметим, что в составе Дженоа Руслан Малиновский провел 74 матча, в которых забил 10 голов и отдал восемь голевых передач.