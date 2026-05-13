Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Карпат: «Мне не нравится дарить шансы просто так»
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 08:13 |
302
0

Коуч Карпат: «Мне не нравится дарить шансы просто так»

Фран Фернандес пообщался с журналистами после матча УПЛ

13 мая 2026, 08:13 |
302
0
Коуч Карпат: «Мне не нравится дарить шансы просто так»
ФК Карпаты. Фран Фернандес

Главны тренер львовских Карпат Фран Фернандес поделился эмоциями после результативной ничьей своей команды в матче против Металлиста 1925 (2:2) в 28 туре УПЛ.

– Чувства несколько горькие, поскольку мы были близки к одержанию победы. Но тем не менее, неделя показалась нелегкой. У нас на этой неделе семь футболистов выбыли из тренировочного процесса.

В начале матча мы не демонстрировали последовательность игры, которую хотелось видеть. Мы хотели больше находиться на половине поля соперника. Но мы видим, что соперник хорошо оборонялся.

Во втором тайме все было наоборот. Мы уже больше времени проводили на половине поля соперника, мы больше владели инициативой. Жаль, что этот последний момент не завершился взятием ворот, ведь счет мог стать 2:3. Но я хочу отметить старания футболистов – как они смогли поменять ход поединка во втором тайме. Также следует отметить тех игроков, которые к концу сезона смогли к нам присоединиться.

– Что произошло в перерыве? Мы ведь видели, как изменилась игра во втором тайме.

– Ничего, поскольку мы внесли незначительные изменения. Мы хотели видеть больше вертикальности. То есть изменения касались, прежде всего, системы игры. Мы хотели изменить ментальность футболистов, ведь они должны выкладываться на сто процентов, независимо от того, против какого соперника мы играем. Поскольку мы представим клуб с ментальностью победителей. Футболисты должны показывать, что они показали во втором тайме. На поле должно быть продемонстрировано, что мы приезжаем за тем, чтобы одерживать победу в поединках. То, что мы видели на последних минутах матча, когда 5-6 игроков вбегали в штрафную, подключались к атаке – собственно, такую ​​мы хотим видеть команду.

- Что можете сказать об игре вернувшихся на поле Андрея Булезы и Тимура Стецькова после травм?

– Следует поздравить их, поскольку это трудно – вернуться к тому уровню футбола. Поскольку они месяцами упорно трудились и получили свой шанс. Мы также сделали немало изменений в позициях футболистов. Булез вышел не на свою привычную позицию, он сыграл в роли вингера. Так же стоит отметить все усилия, которые приложил Стецьков. Он ведь выдержал все 97 минут матча.

– В заявке на игру были футболисты команды U-19 Владислав Резник и Александр Дедов. Сегодня они не вышли на поле, значит ли их сегодняшнее появление в заявке возможность выхода против Вереса или Зари?

– Если они сегодня попали в заявку, они в любой момент могут принять участие в игре. Мне не нравится дарить шансы просто так. Они молодые футболисты. Настойчивым трудом они должны завоевать себе это место. Если не в этом, то в будущем сезоне они смогут сыграть, – сказал Фран.

По теме:
Динамо – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Герой Эпицентра взял слово после безумной игры с Полесьем: «Я сказал ему..»
Нагорняк объяснил безумную победу Эпицентра над Полесьем: «Я пообещал ему»
Фран Фернандес Карпаты Львов Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 - Карпаты
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Футбол | 12 мая 2026, 08:47 10
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу

Коттерилл считает, что карьера футболиста практически завершена

Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13 мая 2026, 07:15 3
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевляне голы в ворота донецкой команды еще не забивали

Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12.05.2026, 08:22
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Футбол | 13.05.2026, 06:54
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила красотой на матче Милана
Футбол | 13.05.2026, 02:23
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила красотой на матче Милана
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила красотой на матче Милана
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
13.05.2026, 04:27 25
Футбол
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
Без сенсации. Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 22:59 3
Теннис
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
ЧМ по хоккею. Тренер сборной Украины назвал задачу на турнир в элите
12.05.2026, 01:22
Хоккей
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
В овертайме определен второй финалист в борьбе за путевку в АПЛ
13.05.2026, 00:49
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем