Коуч Карпат: «Мне не нравится дарить шансы просто так»

Главны тренер львовских Карпат Фран Фернандес поделился эмоциями после результативной ничьей своей команды в матче против Металлиста 1925 (2:2) в 28 туре УПЛ.

– Чувства несколько горькие, поскольку мы были близки к одержанию победы. Но тем не менее, неделя показалась нелегкой. У нас на этой неделе семь футболистов выбыли из тренировочного процесса.

В начале матча мы не демонстрировали последовательность игры, которую хотелось видеть. Мы хотели больше находиться на половине поля соперника. Но мы видим, что соперник хорошо оборонялся.

Во втором тайме все было наоборот. Мы уже больше времени проводили на половине поля соперника, мы больше владели инициативой. Жаль, что этот последний момент не завершился взятием ворот, ведь счет мог стать 2:3. Но я хочу отметить старания футболистов – как они смогли поменять ход поединка во втором тайме. Также следует отметить тех игроков, которые к концу сезона смогли к нам присоединиться.

– Что произошло в перерыве? Мы ведь видели, как изменилась игра во втором тайме.

– Ничего, поскольку мы внесли незначительные изменения. Мы хотели видеть больше вертикальности. То есть изменения касались, прежде всего, системы игры. Мы хотели изменить ментальность футболистов, ведь они должны выкладываться на сто процентов, независимо от того, против какого соперника мы играем. Поскольку мы представим клуб с ментальностью победителей. Футболисты должны показывать, что они показали во втором тайме. На поле должно быть продемонстрировано, что мы приезжаем за тем, чтобы одерживать победу в поединках. То, что мы видели на последних минутах матча, когда 5-6 игроков вбегали в штрафную, подключались к атаке – собственно, такую ​​мы хотим видеть команду.

- Что можете сказать об игре вернувшихся на поле Андрея Булезы и Тимура Стецькова после травм?

– Следует поздравить их, поскольку это трудно – вернуться к тому уровню футбола. Поскольку они месяцами упорно трудились и получили свой шанс. Мы также сделали немало изменений в позициях футболистов. Булез вышел не на свою привычную позицию, он сыграл в роли вингера. Так же стоит отметить все усилия, которые приложил Стецьков. Он ведь выдержал все 97 минут матча.

– В заявке на игру были футболисты команды U-19 Владислав Резник и Александр Дедов. Сегодня они не вышли на поле, значит ли их сегодняшнее появление в заявке возможность выхода против Вереса или Зари?

– Если они сегодня попали в заявку, они в любой момент могут принять участие в игре. Мне не нравится дарить шансы просто так. Они молодые футболисты. Настойчивым трудом они должны завоевать себе это место. Если не в этом, то в будущем сезоне они смогут сыграть, – сказал Фран.