21 год ожидания. Испанский клуб вернулся в Лигу чемпионов

«Бетис» стал пятым клубом от Испании, который примет участие в следующем сезоне Лиги чемпионов 2026/27.

Клуб обыграл «Эльче» в 36-м туре Ла Лиги (2:1) и за два тура до окончания сезона гарантировал себе место в престижном турнире.

«Зелено-белые» составят компанию в Лиге чемпионов «Барселоне», мадридскому «Реалу», «Вильярреалу» и «Атлетико», забрав последний билет.

В последний раз «Бетис» выходил в Лигу чемпионов в сезоне 2005/06 в качестве победителя Кубка Испании: это был первый и единственный раз, когда «гелиополиты» играли в главном евротурнире.

В этом розыгрыше турнира «Бетис» занял третье место в группе с «Ливерпулем», «Челси» и «Андерлехтом» и вышел в 1/8 финала Кубка УЕФА, где уступил «Стяуа» (0:3).

Турнирная таблица:

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 35 30 1 4 91 - 31 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона 10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид 02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 91 2 Реал Мадрид 35 24 5 6 70 - 33 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо 10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид 03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес 10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 77 3 Вильярреал 35 21 6 8 65 - 40 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья 10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал 02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал 12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 69 4 Атлетико Мадрид 36 20 6 10 60 - 39 17.05.26 20:00 Атлетико Мадрид - Жирона 12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид 09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта 02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 66 5 Бетис 36 14 15 7 56 - 44 17.05.26 20:00 Барселона - Бетис 12.05.26 Бетис 2:1 Эльче 09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис 03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 57 6 Сельта 36 13 11 12 51 - 47 17.05.26 20:00 Атлетик Бильбао - Сельта 12.05.26 Сельта 2:3 Леванте 09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта 03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 50 7 Хетафе 35 13 6 16 28 - 36 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка 10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе 03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе 13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 45 8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54 - 55 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад 09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис 04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе 11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 44 9 Атлетик Бильбао 35 13 5 17 40 - 51 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао 10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия 02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 44 10 Райо Вальекано 35 10 13 12 36 - 42 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано 11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона 03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол 12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 43 11 Осасуна 36 11 9 16 43 - 47 17.05.26 20:00 Осасуна - Эспаньол 12.05.26 Осасуна 1:2 Атлетико Мадрид 08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна 02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 42 12 Валенсия 35 11 9 15 38 - 50 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано 10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия 02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия 11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 42 13 Севилья 35 11 7 17 43 - 56 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья 09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол 04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад 26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 40 14 Эльче 36 9 12 15 47 - 56 17.05.26 20:00 Эльче - Хетафе 12.05.26 Бетис 2:1 Эльче 09.05.26 Эльче 1:1 Алавес 03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 39 15 Мальорка 35 10 9 16 43 - 52 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка 10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал 01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия 12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 39 16 Леванте 36 10 9 17 44 - 59 17.05.26 20:00 Леванте - Мальорка 12.05.26 Сельта 2:3 Леванте 08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна 02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 39 17 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 53 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао 09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол 03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол 11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 39 18 Жирона 35 9 12 14 37 - 52 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад 11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона 01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 39 19 Алавес 35 9 10 16 41 - 54 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона 09.05.26 Эльче 1:1 Алавес 02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес 11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 37 20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26 - 54 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо 10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе 03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал 12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 29 Полная таблица