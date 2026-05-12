Леванте одержал победу в Ла Лиге и создал серьезные проблемы для Жироны

В 36-м туре чемпионата Испании состоялись два матча, в которых победы одержали «Леванте» и «Бетис».

«Сельта» дома уступила «Леванте» со счетом 2:3. Хозяева начали матч активно и уже на 4-й минуте открыли счет – отличился Ферран Жутгла после передачи Уго Альвареса. Перед перерывом гости смогли отыграться благодаря голу Кервина Арриаги.

Во втором тайме Жутгла оформил дубль и снова вывел «Сельту» вперед, однако «Леванте» быстро восстановил равновесие – забил Адриан де ла Фуэнте. Победу гостям принес Рохер Бруге, который отличился решающим голом.

Благодаря этой победе «Леванте» поднялся на 16-е место и опустил «Жирону», за которую играют Ванат, Цыганков и Крапивцов, в зону вылета (18-е место).

В еще одном матче тура «Бетис» на своем поле переиграл «Эльче» – 2:1. Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, когда Хуан Эрнандес реализовал передачу Пабло Форнальса. В конце первого тайма «Эльче» сравнял счет благодаря голу Эктора Форта.

После перерыва гости остались вдесятером – прямую красную карточку получил Лео Петро. «Бетис» воспользовался численным преимуществом и вырвал победу, а решающий мяч на 68-й минуте забил Пабло Форнальс.

Ла Лига. 36-й тур

Сельта – Леванте – 2:3

Голы: Жутгла, 4, 48 – Арриага, 43, Де Ла Фуэнте, 57, Бруге, 63

Бетис – Эльче – 2:1

Голы: Кучо, 9, Форнальс, 67 – Форт, 41

