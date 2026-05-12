Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леванте одержал победу в Ла Лиге и создал серьезные проблемы для Жироны
Чемпионат Испании
Сельта
12.05.2026 20:00 – FT 2 : 3
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 мая 2026, 23:32 |
141
0

Леванте одержал победу в Ла Лиге и создал серьезные проблемы для Жироны

Состоялись два матча Ла Лиги

12 мая 2026, 23:32 |
141
0
Леванте одержал победу в Ла Лиге и создал серьезные проблемы для Жироны
ФК Леванте

В 36-м туре чемпионата Испании состоялись два матча, в которых победы одержали «Леванте» и «Бетис».

«Сельта» дома уступила «Леванте» со счетом 2:3. Хозяева начали матч активно и уже на 4-й минуте открыли счет – отличился Ферран Жутгла после передачи Уго Альвареса. Перед перерывом гости смогли отыграться благодаря голу Кервина Арриаги.

Во втором тайме Жутгла оформил дубль и снова вывел «Сельту» вперед, однако «Леванте» быстро восстановил равновесие – забил Адриан де ла Фуэнте. Победу гостям принес Рохер Бруге, который отличился решающим голом.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Благодаря этой победе «Леванте» поднялся на 16-е место и опустил «Жирону», за которую играют Ванат, Цыганков и Крапивцов, в зону вылета (18-е место).

В еще одном матче тура «Бетис» на своем поле переиграл «Эльче» – 2:1. Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, когда Хуан Эрнандес реализовал передачу Пабло Форнальса. В конце первого тайма «Эльче» сравнял счет благодаря голу Эктора Форта.

После перерыва гости остались вдесятером – прямую красную карточку получил Лео Петро. «Бетис» воспользовался численным преимуществом и вырвал победу, а решающий мяч на 68-й минуте забил Пабло Форнальс.

Ла Лига. 36-й тур

Сельта – Леванте – 2:3

Голы: Жутгла, 4, 48 – Арриага, 43, Де Ла Фуэнте, 57, Бруге, 63

Бетис – Эльче – 2:1

Голы: Кучо, 9, Форнальс, 67 – Форт, 41

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 35 30 1 4 91 - 31 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 91
2 Реал Мадрид 35 24 5 6 70 - 33 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Барселона 2:0 Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 77
3 Вильярреал 35 21 6 8 65 - 40 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 69
4 Атлетико Мадрид 35 19 6 10 58 - 38 17.05.26 20:00 Атлетико Мадрид - Жирона09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 63
5 Бетис 36 14 15 7 56 - 44 17.05.26 20:00 Барселона - Бетис12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 57
6 Сельта 36 13 11 12 51 - 47 17.05.26 20:00 Атлетик Бильбао - Сельта12.05.26 Сельта 2:3 Леванте09.05.26 Атлетико Мадрид 0:1 Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 50
7 Хетафе 35 13 6 16 28 - 36 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 45
8 Реал Сосьедад 35 11 11 13 54 - 55 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад09.05.26 Реал Сосьедад 2:2 Бетис04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 44
9 Атлетик Бильбао 35 13 5 17 40 - 51 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 44
10 Райо Вальекано 35 10 13 12 36 - 42 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 43
11 Осасуна 35 11 9 15 42 - 45 17.05.26 20:00 Осасуна - Эспаньол08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 42
12 Валенсия 35 11 9 15 38 - 50 14.05.26 20:00 Валенсия - Райо Вальекано10.05.26 Атлетик Бильбао 0:1 Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 42
13 Севилья 35 11 7 17 43 - 56 13.05.26 20:00 Вильярреал - Севилья09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол04.05.26 Севилья 1:0 Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 40
14 Эльче 36 9 12 15 47 - 56 17.05.26 20:00 Эльче - Хетафе12.05.26 Бетис 2:1 Эльче09.05.26 Эльче 1:1 Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 39
15 Мальорка 35 10 9 16 43 - 52 13.05.26 22:30 Хетафе - Мальорка10.05.26 Мальорка 1:1 Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 39
16 Леванте 36 10 9 17 44 - 59 17.05.26 20:00 Леванте - Мальорка12.05.26 Сельта 2:3 Леванте08.05.26 Леванте 3:2 Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 39
17 Эспаньол 35 10 9 16 38 - 53 13.05.26 20:00 Эспаньол - Атлетик Бильбао09.05.26 Севилья 2:1 Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 39
18 Жирона 35 9 12 14 37 - 52 14.05.26 21:00 Жирона - Реал Сосьедад11.05.26 Райо Вальекано 1:1 Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 39
19 Алавес 35 9 10 16 41 - 54 13.05.26 22:30 Алавес - Барселона09.05.26 Эльче 1:1 Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 37
20 Реал Овьедо 35 6 11 18 26 - 54 14.05.26 22:30 Реал Мадрид - Реал Овьедо10.05.26 Реал Овьедо 0:0 Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 29
Полная таблица
По теме:
Дети в Африке, Негрейра и сексизм. Полная пресс-конференция Переса
Барселона приняла решение после скандального заявления Флорентино Переса
Флорентино ПЕРЕС: «Поражение от Барселоны? Это не катастрофа»
Леванте Сельта Жирона Бетис чемпионат Испании по футболу Эльче Ла Лига
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12 мая 2026, 08:22 0
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»

Украинец – о бое с Верховеном

Не игравший с 2023 года защитник Карпат: «Удалось победить переживания»
Футбол | 12 мая 2026, 22:12 0
Не игравший с 2023 года защитник Карпат: «Удалось победить переживания»
Не игравший с 2023 года защитник Карпат: «Удалось победить переживания»

Андрей Булеза сегодня вернулся на поле после двухлетнего лечения травм

Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12.05.2026, 10:31
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Футбол | 12.05.2026, 19:59
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Неприступное четвертое место. Металлист 1925 и Карпаты сыграли вничью
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 11
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 24
Хоккей
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем