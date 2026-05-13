Голевой триллер. Ассист экс-игрока Шахтера выбил клуб из Кубка Бразилии
Алан Патрик сломал надежды «Атлетик Клуб»
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Алан Патрик отметился важным действием в матче 1/16 финала Кубка Бразилии в составе «Интернасьонала».
При ничейном счете в поединке против «Атлетик Клуб» Патрик передачей нашел Александро Бернабея, который вывел «Интернасьонал» вперед.
Ассист Патрика стал победным – «Интернасьонал» удержал преимущество в голевом триллере со счетом 3:2.
По сумме двух матчей в следующий раунд прошел «Интернасьонал», выиграв две дуэли (5:3).
В этом сезоне Патрик принял участие в 20 матчах, оформил пять голов и четыре ассиста.
Кубок Бразилии. 1/16 финала, 13 мая
«Интернасьонал» – «Атлетик Клуб» – 3:2
Голы: Борре, 21, Алекс, 44, Бернабей, 69 – Иан Лукас, 38, 67
Удаление: Кабесас, 51
