Французский ПСЖ проявляет интерес к полузащитнику цска Матвею Кисляку.

По информации L’Equipe, парижский клуб рассматривает варианты усиления средней линии на случай возможного ухода Ли Кан Ина, которым интересуется мадридский «Атлетико». Одним из кандидатов на замену корейцу стал именно 19-летний хавбек московского клуба.

Сообщается, что спортивный советник ПСЖ Луиш Кампуш в последние недели активно следит за российским рынком и уже запросил несколько подробных скаутских отчетов по Кисляку.

В ПСЖ уже играет представитель страны-агрессора Матвей Сафонов, а также украинец Илья Забарный.