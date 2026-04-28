  4. Плохие новости для Забарного: ПСЖ летом купит россиянина
28 апреля 2026, 17:04 | Обновлено 28 апреля 2026, 17:16
Плохие новости для Забарного: ПСЖ летом купит россиянина

В Париже карьеру продолжит Алексей Батраков

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Батраков

Представитель страны-404 Алексей Батраков, который на клубном уровне выступает за московский «локомотив», продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает FootMercato.

По информации источника, в летнее трансферное окно 20-летний футболист присоединится к французскому гранду.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный. При этом место в команде нашлось и представителю страны-террориста, вратарю Матвею Сафонову.

Ранее сообщалось о том, что «Милану» предложили подписать форварда «ПСЖ».

Симеоне подтвердил: Барселона, Арсенал и ПСЖ хотят топ-форварда
ПСЖ и Бавария ещё ни разу не играли вничью в официальных матчах
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Стоунз покинет Манчестер Сити
трансферы локомотив москва трансферы Лиги 1 Илья Забарный ПСЖ Матвей Сафонов
Даниил Кирияка Источник: Footmercato
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Футбол | 27 апреля 2026, 21:29 32
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма

Дмитрий Ризнык может перебраться в «Лидс»

Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 27 апреля 2026, 21:50 39
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде

Марта в двух сетах справилась с Кэти Макнелли в поединке четвертого раунда

УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 28.04.2026, 07:46
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Футбол | 28.04.2026, 13:39
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
Сергей ПАЛКИН: «Мы рискуем потерять 30 миллионов евро»
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала сексуальную фигуру
Футбол | 28.04.2026, 16:53
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала сексуальную фигуру
ФОТО. Жена футболиста УПЛ показала сексуальную фигуру
в смысле плохие ? ему что меньше платить будут ? 
йому по барабану, якби так за Україну переживав зовсім в псж не пішов би!
Власник "ПСЖ", напевно, співпрацює з кацапами, вони йому доплачують, щоб ти полудурків брав в команду
Ну не защитник же))
Популярные новости
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59
Бокс
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
УАФ выбрала трех кандидатов на должность главного тренера сборной Украины
27.04.2026, 17:11 31
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
26.04.2026, 16:59 56
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
27.04.2026, 08:36 14
Футбол
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 4
Футбол
