Представитель страны-404 Алексей Батраков, который на клубном уровне выступает за московский «локомотив», продолжит карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает FootMercato.

По информации источника, в летнее трансферное окно 20-летний футболист присоединится к французскому гранду.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный. При этом место в команде нашлось и представителю страны-террориста, вратарю Матвею Сафонову.

