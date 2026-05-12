Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фран ФЕРНАНДЕС: «В Испании за такое дали бы красную карточку»
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 21:44 | Обновлено 12 мая 2026, 22:22
1024
0

Фран ФЕРНАНДЕС: «В Испании за такое дали бы красную карточку»

Фран Фернандес прокомментировал ключевые моменты игры с «Металлистом 1925» (2:2)

12 мая 2026, 21:44 | Обновлено 12 мая 2026, 22:22
1024
0
Фран ФЕРНАНДЕС: «В Испании за такое дали бы красную карточку»
ФК Карпаты. Фран Фернандес

Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после игры с «Металлистом 1925» (2:2).

– В команде много травмированных. Кто успеет восстановиться на последние два матча сезона?

– У нас на прошлой неделе было без травмированных, а сейчас вдруг травмы навалились. Я не знаю, может быть, Бруниньо, Сапуга, Педрозу. Я думаю, что эти игроки могут быстрее других восстановиться. Относительно Фаала, ему нужно больше времени. Увидим. Тем не менее, команда показала – есть все или нет, кто-нибудь может заиграть.

– Даже с ограниченной заявкой команда добавила во втором тайме. В чем причина, что вы сказали в перерыве?

– Мы представляем важный клуб в Украине и должны держать уровень, всегда выкладываться и требовать лучшего от каждого, мы об этом говорим с футболистами. В футболе важно показывать положительную и победную ментальность.

– Объективный ли результат?

– Я думаю, что да. Соперник выглядел несколько лучше нас в первом тайме, а мы – лучше во втором.

– Есть вопросы к судейству?

– Нет, я считаю, что там объективно был пенальти. Я знаю, что в Испании за такое дали бы красную карточку. Я не знаю, как здесь это работает, но пенальти очевиден.

На 59-й минуте Иван Калюжный был предупрежден за фол в своей штрафной площадке, а Амбросий Чачуа реализовал пенальти. Из-за обилия травм «Карпаты» выставили на игру только семерых запасных и задействовали всех полевых игроков из заявки.

По теме:
ФОТО. Самая красивая журналистка УПЛ сфотографировалась с кубком ПЛ
Ротань выступил с заявлением по Бущану после фиаско Полесья с Эпицентром
Не игравший с 2023 года защитник Карпат: «Удалось победить переживания»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига эксклюзив Металлист 1925 Металлист 1925 - Карпаты Фран Фернандес Амбросий Чачуа Иван Калюжный
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо готовит громкий трансфер звезды УПЛ. Футболист уже принял решение
Футбол | 12 мая 2026, 22:22 0
Динамо готовит громкий трансфер звезды УПЛ. Футболист уже принял решение
Динамо готовит громкий трансфер звезды УПЛ. Футболист уже принял решение

Киевляне намерены приобрести Фаала, но игрок отказывается ехать в столицу

Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12 мая 2026, 08:22 0
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»

Украинец – о бое с Верховеном

Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Футбол | 12.05.2026, 06:23
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Футбол | 12.05.2026, 15:22
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Искать спасение в кабинетах. Заря добила Александрию
Футбол | 12.05.2026, 15:04
Искать спасение в кабинетах. Заря добила Александрию
Искать спасение в кабинетах. Заря добила Александрию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
Знаменитый украинский боксер завершил карьеру и стал депутатом
11.05.2026, 02:41 6
Бокс
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 2
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
Турки Аль-Шейх решил организовать один из крупнейших боев в боксе
11.05.2026, 09:22
Бокс
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
12.05.2026, 10:31 17
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем