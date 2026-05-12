Фран ФЕРНАНДЕС: «В Испании за такое дали бы красную карточку»
Фран Фернандес прокомментировал ключевые моменты игры с «Металлистом 1925» (2:2)
Главный тренер «Карпат» Фран Фернандес эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после игры с «Металлистом 1925» (2:2).
– В команде много травмированных. Кто успеет восстановиться на последние два матча сезона?
– У нас на прошлой неделе было без травмированных, а сейчас вдруг травмы навалились. Я не знаю, может быть, Бруниньо, Сапуга, Педрозу. Я думаю, что эти игроки могут быстрее других восстановиться. Относительно Фаала, ему нужно больше времени. Увидим. Тем не менее, команда показала – есть все или нет, кто-нибудь может заиграть.
– Даже с ограниченной заявкой команда добавила во втором тайме. В чем причина, что вы сказали в перерыве?
– Мы представляем важный клуб в Украине и должны держать уровень, всегда выкладываться и требовать лучшего от каждого, мы об этом говорим с футболистами. В футболе важно показывать положительную и победную ментальность.
– Объективный ли результат?
– Я думаю, что да. Соперник выглядел несколько лучше нас в первом тайме, а мы – лучше во втором.
– Есть вопросы к судейству?
– Нет, я считаю, что там объективно был пенальти. Я знаю, что в Испании за такое дали бы красную карточку. Я не знаю, как здесь это работает, но пенальти очевиден.
На 59-й минуте Иван Калюжный был предупрежден за фол в своей штрафной площадке, а Амбросий Чачуа реализовал пенальти. Из-за обилия травм «Карпаты» выставили на игру только семерых запасных и задействовали всех полевых игроков из заявки.
