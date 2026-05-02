  4. Коуч Карпат: «Хотелось бы поздравить Домчака. У меня есть ощущение, что...»
02 мая 2026, 21:27
Коуч Карпат: «Хотелось бы поздравить Домчака. У меня есть ощущение, что...»

Фран Фернандес пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Карпаты. Фран Фернандес

Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес поделился эмоциями после матча против ЛНЗ (0:0) в 26 туре УПЛ

– Игра была равной, обе команды демонстрировали разные стили игры. Ощущения смешанные, ведь мы могли проиграть, если бы они реализовали пенальти. С другой стороны – у нас были моменты, чтобы открыть счет в матче. Думаю, что мы контролировали игру в определенных фазах, но нам не хватило в последней трети поля проявления индивидуального мастерства Бруниньо, Алькайна, Фаала. Хотелось увидеть больше их качества. В атаке у нас были хорошие моменты.

– Назар Домчак отразил четвёртый подряд пенальти, «Карпаты» уже седьмой матч подряд не пропускают. Благодаря чему вам удалось наладить игру в обороне?

– Хотелось бы поздравить Домчака, а также тренеров, которые с ним работают. Не только он отражает пенальти, другие голкиперы в контрольных матчах тоже это делали. Если такое происходит, то это свидетельствует о том, что с ними хорошо работают. Что касается сохранения ворот в неприкосновенности, то я уже отмечал, что это заслуга всей команды. Можно отметить и Бруно, и Фаала, и Алькайна. Это означает, что они в обороне хорошо поработали. Также отмечу, что мы прибавили в аспекте обороны штрафной площадки. У меня есть такое впечатление, что мы строим большой проект в этом клубе. Что касается сегодняшнего соперника, то он играет уже довольно давно, придерживаясь такого стиля игры, а мы лишь несколько месяцев пропагандируем нашу идею игры команды. В целом я доволен, потому что мы сегодня смогли контролировать в определенных эпизодах игру.

– Домчаком интересуются европейские клубы. Не оказывается ли из-за этой ситуации давление на игрока и на вас, как на тренера, который может лишиться основного вратаря?

– Сегодня он продемонстрировал свой характер, не испытывает никакого давления. Назар упорно трудится каждый день, стремится совершенствоваться изо дня в день. Я сосредотачиваю свое внимание исключительно на настоящем моменте. Домчак – хороший вратарь и во многом нам помогает. Если он сможет еще на один год у нас остаться, то я буду только рад этому. Однако посмотрим, как сложится будущее. Даже если он уйдет в другую команду, то придут другие вратари. Мы видим, что в истории этого клуба издавна воспитывали хороших голкиперов. Если он уйдет, придет другой вратарь, который тоже будет творить свою историю.

– Насколько серьезна травма у Бабукарра Фаала?

– Мы не знаем. Завтра будем проводить обследование и узнаем результаты. В течение недели он жаловался на дискомфорт в одном колене, но сегодня это произошло с другим. Стоит отметить, что футболист прилагает огромные усилия. Конечно, возможно, он не играет на все сто процентов, но мы надеемся, что в итоге ничего серьезного не будет и он сможет продолжить, – сказал Фран.

