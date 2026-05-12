  4. «Экстремисты рвутся к власти». Мбаппе набросился на пророссийского политика
12 мая 2026, 21:25 | Обновлено 12 мая 2026, 22:19
«Экстремисты рвутся к власти». Мбаппе набросился на пророссийского политика

Лидер сборной Франции не хочет видеть ультраправых во главе государства

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звезда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с резкой критикой лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордана Барделла.

Во время парламентских выборов во Франции в 2024 году Мбаппе призвал французов не голосовать за эту политическую силу из-за их радикальных политических лозунгов и намерений. Барделла возмутился тем, что футболист вмешивается в политику.

«Когда тебе везет иметь большую зарплату, быть мультимиллионером, путешествовать на частном самолете, меня раздражает, когда эти спортивные деятели читают лекции людям, которые едва сводят концы с концами», — сказал он.

В свою очередь Килиан вновь выступил с заявлением, в котором жестко раскритиковал французских ультраправых.

«Экстремисты рвутся к власти. Помните, как они чуть не пришли к власти в 2024 году? Это нас шокировало. Мы граждане, поэтому мы не могли просто сидеть и говорить себе, что все будет хорошо, и что мы должны просто играть. Мы действительно пытаемся бороться с этой идеей», – сказал он.

Барделла является протеже лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен. Он осудил агрессивную войну рф против Украины, но при этом активно выступает против введения санкций в отношении страны-агрессора и военной помощи Украине. До 2022 года политик проявлял откровенно пророссийские взгляды, называя россиян «партнерами», а путина – «сильным лидером».

Андрей Плыгун
