Звезда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе выступил с резкой критикой лидера французской ультраправой партии «Национальное объединение» Жордана Барделла.

Во время парламентских выборов во Франции в 2024 году Мбаппе призвал французов не голосовать за эту политическую силу из-за их радикальных политических лозунгов и намерений. Барделла возмутился тем, что футболист вмешивается в политику.

«Когда тебе везет иметь большую зарплату, быть мультимиллионером, путешествовать на частном самолете, меня раздражает, когда эти спортивные деятели читают лекции людям, которые едва сводят концы с концами», — сказал он.

В свою очередь Килиан вновь выступил с заявлением, в котором жестко раскритиковал французских ультраправых.

«Экстремисты рвутся к власти. Помните, как они чуть не пришли к власти в 2024 году? Это нас шокировало. Мы граждане, поэтому мы не могли просто сидеть и говорить себе, что все будет хорошо, и что мы должны просто играть. Мы действительно пытаемся бороться с этой идеей», – сказал он.

Барделла является протеже лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен. Он осудил агрессивную войну рф против Украины, но при этом активно выступает против введения санкций в отношении страны-агрессора и военной помощи Украине. До 2022 года политик проявлял откровенно пророссийские взгляды, называя россиян «партнерами», а путина – «сильным лидером».