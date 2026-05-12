Тренер команды УПЛ: «Выполнили задачу на сезон. Удачка на нашей стороне»

Эпицентр в матче чемпионата Украины обыграл Полесье 3:2 и гарантировал себе место в элите на следующий сезон. Игру оценил тренер Сергей Нагорняк.

«Было тяжело, потому что два матча ведем 2:0 и теряем и тут снова такая же ситуация. Интересный матч. Второй тайм, конечно, безумный был. Даже попереживать не успел. Я горжусь, что задачу на сезон мы выполнили, об этом можно говорить».

«И тем дороже победа над командой топ-3, а нам сложно против команд из первой пятерки вообще. У нас молодая команда, и где-то удачка была на нашей стороне», – сказал Нагорняк.

Эпицентр ниже 12 места в таблице уже не опустится.