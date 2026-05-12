  Тренер команды УПЛ: «Выполнили задачу на сезон. Удачка на нашей стороне»
12 мая 2026, 21:06 | Обновлено 12 мая 2026, 21:11
Тренер команды УПЛ: «Выполнили задачу на сезон. Удачка на нашей стороне»

Нагорняк доволен тем, что Эпицентр остается в элите

ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк

Эпицентр в матче чемпионата Украины обыграл Полесье 3:2 и гарантировал себе место в элите на следующий сезон. Игру оценил тренер Сергей Нагорняк.

«Было тяжело, потому что два матча ведем 2:0 и теряем и тут снова такая же ситуация. Интересный матч. Второй тайм, конечно, безумный был. Даже попереживать не успел. Я горжусь, что задачу на сезон мы выполнили, об этом можно говорить».

«И тем дороже победа над командой топ-3, а нам сложно против команд из первой пятерки вообще. У нас молодая команда, и где-то удачка была на нашей стороне», – сказал Нагорняк.

Эпицентр ниже 12 места в таблице уже не опустится.

Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
