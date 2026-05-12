  ПЕРЕС: «Они думают, что могут сделать. Для этого им придётся меня убить»
12 мая 2026, 21:23 | Обновлено 12 мая 2026, 22:21
ПЕРЕС: «Они думают, что могут сделать. Для этого им придётся меня убить»

Функционер пост президента «Реала» покидать не планирует

Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о том, что сместить с поста его могут лишь в случае, если убьют его:

«Они думают, что могут выгнать меня из клуба. Для этого им придётся меня убить», – заявил футбольный функционер.

Флорентино Перес 24 года является президентом испанского гранда: с 2000 по 2006 год и с 2009 по настоящее время. С ним клуб завоевал семь Лиг чемпионов, семь чемпионатов Испании, семь клубных чемпионатов мира, семь Суперкубков Испании, шесть Суперкубков УЕФА и три Кубка Испании.

