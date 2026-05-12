ПЕРЕС: «Они думают, что могут сделать. Для этого им придётся меня убить»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о том, что сместить с поста его могут лишь в случае, если убьют его:

«Они думают, что могут выгнать меня из клуба. Для этого им придётся меня убить», – заявил футбольный функционер.

Флорентино Перес 24 года является президентом испанского гранда: с 2000 по 2006 год и с 2009 по настоящее время. С ним клуб завоевал семь Лиг чемпионов, семь чемпионатов Испании, семь клубных чемпионатов мира, семь Суперкубков Испании, шесть Суперкубков УЕФА и три Кубка Испании.

Ранее известный инсайдер назвал нового тренера «Реала».