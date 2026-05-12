Соглашение достигнуто. Известный инсайдер назвал нового тренера Реала

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо возглавит мадридский «Реал». Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, 65-летний специалист достиг соглашения с руководством испанского гранда. Летом он возглавит команду.

Соглашение между Жозе Моуриньо и «Бенфикой» рассчитано до лета 2027 года, но в его контракте, как сообщал ряд испанских и португальских СМИ, прописана клаусула.

Моуриньо работал в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год, с командой он завоевал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

«Сливочные» с 77 очками занимают второе место таблицы чемпионата Испании без шансов на золото. Из Кубка и Лиги чемпионов команда вылетела, тем самым проведя второй сезон кряду без трофеев.

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.