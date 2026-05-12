Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соглашение достигнуто. Известный инсайдер назвал нового тренера Реала
Испания
12 мая 2026, 14:48 | Обновлено 12 мая 2026, 15:56
3807
6

Соглашение достигнуто. Известный инсайдер назвал нового тренера Реала

Жозе Моуриньо возвращается в Мадрид

12 мая 2026, 14:48 | Обновлено 12 мая 2026, 15:56
3807
6 Comments
Соглашение достигнуто. Известный инсайдер назвал нового тренера Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо возглавит мадридский «Реал». Об этом сообщает Саша Тавольери.

По информации источника, 65-летний специалист достиг соглашения с руководством испанского гранда. Летом он возглавит команду.

Соглашение между Жозе Моуриньо и «Бенфикой» рассчитано до лета 2027 года, но в его контракте, как сообщал ряд испанских и португальских СМИ, прописана клаусула.

Моуриньо работал в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год, с командой он завоевал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

«Сливочные» с 77 очками занимают второе место таблицы чемпионата Испании без шансов на золото. Из Кубка и Лиги чемпионов команда вылетела, тем самым проведя второй сезон кряду без трофеев.

Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Капитана Реала не взяли на ЧМ-2026
Сделка заключена. Серхио Рамос договорился о покупке топ-клуба Ла Лиги
Жирона постаралась. Первый испанский клуб вылетел из Ла Лиги
назначение тренера Альваро Арбелоа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Жозе Моуриньо Ла Лига Саша Тавольери
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(65)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Футбол | 12 мая 2026, 04:10 64
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым
Известна зарплата Мальдеры в сборной Украины. Огромная разница с Ребровым

Тренер будет зарабатывать гораздо меньше Реброва

Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12 мая 2026, 13:30 0
Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Житомирская команда всеми силами попытается удержать второе место

«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Футбол | 11.05.2026, 17:46
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
«С радостью сообщаем». В Европе расторгли контракт с экс-тренером Шахтера
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Футбол | 12.05.2026, 10:31
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Форвард Динамо Пономаренко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12.05.2026, 07:08
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
звиздець Мбаппе та Вінісіусу  Мені навіть здається тут більше звиздець Вінісіусу, Моур його скиглення терпіти не буде 
Ответить
+2
НЕ клаузула а КлауСула !!! ВЧІТЬ МАТЧАСТИНУ 
Ответить
+2
та ну нах
Ответить
0
Да уж, тренеров полно, но логики руководства Реала не понять, они реально думают, что за 13 лет у него появились какие-то новые идеи? И сколько сезонов он провел вообще без титулов?
Ответить
0
Попередники почали, Жозе закінчить - Реалу капець !
Ответить
-1
Не люблю Реал … поэтому новость - отличная 😂😂👏
Ответить
-1
Популярные новости
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 6
Футбол
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
12.05.2026, 09:15 13
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 7
Футбол
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
Шахтер подписал двух футболистов на следующий сезон. Срна подтвердил
10.05.2026, 19:25 1
Футбол
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
12.05.2026, 08:22
Бокс
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
Определена половина пар 1/4 финала престижного турнира WTA 1000 в Риме
11.05.2026, 17:13 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем