Соглашение достигнуто. Известный инсайдер назвал нового тренера Реала
Жозе Моуриньо возвращается в Мадрид
Португальский тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо возглавит мадридский «Реал». Об этом сообщает Саша Тавольери.
По информации источника, 65-летний специалист достиг соглашения с руководством испанского гранда. Летом он возглавит команду.
Соглашение между Жозе Моуриньо и «Бенфикой» рассчитано до лета 2027 года, но в его контракте, как сообщал ряд испанских и португальских СМИ, прописана клаусула.
Моуриньо работал в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год, с командой он завоевал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
«Сливочные» с 77 очками занимают второе место таблицы чемпионата Испании без шансов на золото. Из Кубка и Лиги чемпионов команда вылетела, тем самым проведя второй сезон кряду без трофеев.
Ранее сообщалось о том, что Тибо Куртуа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
