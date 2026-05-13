  Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
13 мая 2026, 22:22 | Обновлено 13 мая 2026, 22:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Изаки Силва

Туринский «Ювентус» проявляет серьезный интерес к молодому таланту «Шахтера» Изаки Сильве.

18-летний полузащитник ярко проявил себя в нынешнем сезоне, помогая донецкому клубу выиграть чемпионат Украины под руководством Арды Турана. Особенно громко о себе Изаки заявил в матче Лиги конференций против «Леха», когда отличился эффектным голом ударом через себя.

Бразилец может действовать на позиции атакующего полузащитника, вингера или центрального полузащитника. В текущем сезоне футболист забил 7 голов и сделал 6 голевых передач.

«Шахтер» приобрел Изаки у «Флуминенсе» за 10 миллионов евро, а сейчас трансферная стоимость игрока оценивается уже в 20–25 миллионов. Контракт бразильца с донецким клубом действует до 2030 года.

