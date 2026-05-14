Икер КАСИЛЬЯС: «Я не хочу видеть его в Реале, это клуб всей моей жизни»

Легендарный вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс прокомментировал слухи о возможном возвращении Жозе Моуриньо на пост главного тренера «сливочных».

Бывший голкипер сборной Испании признался, что не поддерживает идею назначения португальского специалиста, несмотря на уважение к его работе.

«У меня нет никаких проблем с Моуриньо. Я считаю его великим профессионалом. Но я не хочу видеть его в «Реале». Думаю, есть тренеры, которые больше подходят для клуба моей жизни», – отметил Касильяс.

Напомним, Икер выступал под руководством Моуриньо в 2010–2013 годах и провел за этот период 136 матчей в составе мадридского клуба. Во время работы в «Реале» между ними возник конфликт, в результате чего испанец потерял место в стартовом составе.