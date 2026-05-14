Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Реала: «Говорят, что у меня рак и я умираю»
Испания
14 мая 2026, 14:59 | Обновлено 14 мая 2026, 15:22
765
0

Президент Реала: «Говорят, что у меня рак и я умираю»

Перес объявил о новых выборах в клубе

14 мая 2026, 14:59 | Обновлено 14 мая 2026, 15:22
765
0
Президент Реала: «Говорят, что у меня рак и я умираю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Во вторник президент Реала Флорентино Перес выступил на пресс-конференции, где заявил о том, что после неудачного сезона состоятся новые выбора Совета директоров клуба.

При этом Перес недоволен там, как многие СМИ освещают работу мадридского клуба. Функционер даже зачитывал с телефона различные заголовки и просил журналистов это комментировать.

«Да, у нас сложный сезон, но нельзя всегда побеждать. Многие начали атаковать лично меня, потому что я редко бываю на публике и выступаю. Рассказывают, что у меня последняя стадия рака и я умираю. Хочу вам заявить – у меня прекрасное состояние здоровья».

«Я прихожу на работу первым и ухожу последним. Если бы у меня был рак, то я бы лечился, а не работал президентом Реала», – сказал Перес.

По теме:
Коуч Барселоны: «Я разочарован результатом. Мы хотели победить»
Не только Шахтер. Известны 20 участников основного раунда Лиги чемпионов
Моуринью – едва ли не наихудший выбор. Реал ждет еще один сезон без трофеев
Реал Мадрид Флорентино Перес Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
Хоккей | 14 мая 2026, 11:30 5
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите
3 воина и 6 манкуртов. Где сейчас участники последнего для нас ЧМ в элите

Sport.ua рассказывает, где сейчас хоккеисты, представлявшие Украину на последнем ЧМ в элите

Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Футбол | 14 мая 2026, 08:15 11
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет
Легендарный клуб хочет купить звезду Шахтера. Сумма трансфера впечатляет

Изаки Силва может перейти в «Ювентус»

Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Футбол | 14.05.2026, 13:14
Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Мальдера видится лучше Маркевича, но будет ли Андреа независим от Андрея?
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Футбол | 14.05.2026, 09:15
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Теннис | 13.05.2026, 23:53
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Свитолина в огне. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
Большой шок! Ломаченко принял решение, которого никто не ожидал
13.05.2026, 08:15 53
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Конец эпохи. Игрок Барселоны объявил о завершении карьеры
13.05.2026, 10:53
Баскетбол
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
Новый бой Усика, который соберет стадион. Боксер выполнит желание Турки
12.05.2026, 22:42 1
Бокс
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
Суперкамбек! Свитолина одолела Рыбакину и вышла в полуфинал WTA 1000 в Риме
13.05.2026, 23:23 96
Теннис
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
13.05.2026, 18:29
Футбол
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
Малиновский подписал контракт с новым клубом. Известна его зарплата
13.05.2026, 06:54 11
Футбол
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
Киевское Динамо попало в скандал. Суркисов обвинили в сговоре
13.05.2026, 07:37 49
Футбол
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
Футболиста национальной сборной забрали из клуба и призвали в армию
13.05.2026, 08:38 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем