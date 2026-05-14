Президент Реала: «Говорят, что у меня рак и я умираю»
Перес объявил о новых выборах в клубе
Во вторник президент Реала Флорентино Перес выступил на пресс-конференции, где заявил о том, что после неудачного сезона состоятся новые выбора Совета директоров клуба.
При этом Перес недоволен там, как многие СМИ освещают работу мадридского клуба. Функционер даже зачитывал с телефона различные заголовки и просил журналистов это комментировать.
«Да, у нас сложный сезон, но нельзя всегда побеждать. Многие начали атаковать лично меня, потому что я редко бываю на публике и выступаю. Рассказывают, что у меня последняя стадия рака и я умираю. Хочу вам заявить – у меня прекрасное состояние здоровья».
«Я прихожу на работу первым и ухожу последним. Если бы у меня был рак, то я бы лечился, а не работал президентом Реала», – сказал Перес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua рассказывает, где сейчас хоккеисты, представлявшие Украину на последнем ЧМ в элите
Изаки Силва может перейти в «Ювентус»