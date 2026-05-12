«Раз 20 пересмотрел». Комментатор – о пенальти в пользу Полесья

Известный спортивный журналист и комментатор Виталий Волочай отреагировал на спорный инцидент в концовке матча 28-го тура УПЛ «Эпицентр» — «Полесье» (3:2).

В добавленное время мяч от корпуса отскочил в руку защитнику «Эпицентра». Судья квалифицировал это как нарушение правил и назначил пенальти в ворота команды Сергея Нагорняка, что вызвало возмущение со стороны «строителей».

«Раз 20 пересмотрел пенальти в ворота Эпицентра. Наверное, мы все ничего в правилах футбола не понимаем», – написал Волочай у себя в Telegram,

Пенальти не помог «Полесью» избежать поражения. 11-метровый удар не смог реализовать Эдуард Сарапий.