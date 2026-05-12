Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Раз 20 пересмотрел». Комментатор – о пенальти в пользу Полесья
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 18:58 |
884
2

«Раз 20 пересмотрел». Комментатор – о пенальти в пользу Полесья

Волочай ничего не понял

12 мая 2026, 18:58 |
884
2 Comments
«Раз 20 пересмотрел». Комментатор – о пенальти в пользу Полесья
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Волочай

Известный спортивный журналист и комментатор Виталий Волочай отреагировал на спорный инцидент в концовке матча 28-го тура УПЛ «Эпицентр» — «Полесье» (3:2).

В добавленное время мяч от корпуса отскочил в руку защитнику «Эпицентра». Судья квалифицировал это как нарушение правил и назначил пенальти в ворота команды Сергея Нагорняка, что вызвало возмущение со стороны «строителей».

«Раз 20 пересмотрел пенальти в ворота Эпицентра. Наверное, мы все ничего в правилах футбола не понимаем», – написал Волочай у себя в Telegram,

Пенальти не помог «Полесью» избежать поражения. 11-метровый удар не смог реализовать Эдуард Сарапий.

По теме:
Шахтер – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Оболонь
Форвард Полесья: «Только комплименты. Большое уважение к ним»
Виталий V1lat Волочай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Эпицентр Каменец-Подольский
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(32)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12 мая 2026, 08:22 0
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»

Украинец – о бое с Верховеном

Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Футбол | 12 мая 2026, 07:08 23
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин
Реал определился, за какой клуб будет играть Лунин

Андрей попал в список «неприкасаемых»

Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Футбол | 12.05.2026, 11:13
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12.05.2026, 16:05
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Футбол | 12.05.2026, 08:47
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ротань не выбегал после матча рвать на себе рубашку по поводу судейства?
в прошлом туре судейки подарили им победу проигнорировав офсайд у Гуцуляка. а тут тянули-тянули и не вытянули
Ответить
0
Будка с ахметкой расписали на двоих золото с серебром - давно - и судеек поделили, кто их судить будет, разнарядку спустили монзулихе. А тут такой облом. И теперь ЛНЗ - без всякого подкупа судей - выгонит АТБ на 3 место.
Ответить
0
Популярные новости
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 9
Футбол
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
Шахтер среди грандов. Определены 18 команд-участниц основного раунда ЛЧ
11.05.2026, 12:43 62
Футбол
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
Таблица коэффициентов 2027. Бонус для Шахтера: Украина поднялась на 2 места
12.05.2026, 06:23 39
Футбол
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
Скандал в Лондоне. Шаг к трофею: Арсенал вырвал победу у Вест Хэма
10.05.2026, 20:33 27
Футбол
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
Усик выбрал себе нового соперника после Верховена
11.05.2026, 08:09 7
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – в элите. Итоговая таблица турнира
11.05.2026, 07:55 24
Хоккей
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем