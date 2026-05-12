12 мая 2026, 18:45 | Обновлено 12 мая 2026, 19:07
Надежда Киченок завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме

Украинка и Александра Крунич в двух сетах уступили Кристине Букше и Николь Мелихар

Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка и ее напарница Александра Крунич (Сербия) в двух сетах уступили тандему Кристина Букша (Испания) / Николь Мелихар (США) за 1 час и 49 минут.

WTA 1000 Рим. Пары. Грунт, 1/8 финала

Кристина Букша (Испания) / Николь Мелихар (США) [7] – Надежда Киченок (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – 7:6 (7:4), 7:5

Во второй партии Киченок и Крунич вели со счетом 5:1, но отдали шесть геймов подряд и упустили шанс перевести встречу на супертай-брейк.

В первом круге тысячника в Риме Надежда и Александра справились с Ульрикке Эйкери и Куинн Глисон.

Букша и Мелихар в четвертьфинале Рима поборются либо против Коко Гауфф и Кэти Макнелли, либо против Марии Боузковой и Александры Пановой.

Прихований бублик отримали в 2 сеті
