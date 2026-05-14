ОФИЦИАЛЬНО. Украинца, которого хотел Реал, подписал клуб Ла Лиги

Испанский «Леванте» подписал профессиональный контракт с украинским вратарем Игорем Галдиным. Об этом в своих социальных сетях сообщил сам 15-летний футболист.

«В свое время клуб «Леванте» поверил в меня, а теперь я верю в клуб. Для меня большая честь и гордость продлить контракт и подписать свой первый профессиональный контракт с «Леванте». Мы продолжаем творить историю вместе ❤️💙», – написал голкипер в публикации в Instagram.

Игорь Галдин является воспитанником одесского «Черноморца» и действующим игроком юношеской сборной Украины U-16. Первый контракт с «Леванте» он подписал летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что Игорем Галдиным интересуется мадридский «Реал».