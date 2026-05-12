«Не менее 25 млн евро». Журналист – о трансфере Пономаренко из Динамо

Киевское «Динамо» уже получало предложения о выкупе контракта 20-летнего нападающего Матвея Пономаренко, сообщил спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко.

По его словам, лидер гонки бомбардиров УПЛ заинтересовал ряд европейских клубов, однако руководство «бело-синих» настроено отпустить игрока только за солидную компенсацию. Вацко считает, что интерес «Динамо» к нападающему «Карпат» Бабукару Фаалу связан именно с вероятным уходом из команды Пономаренко.

«Я думаю, что ход «Динамо» с Фаалом не просто так. По моей логике, это означает предметный интерес к Пономаренко за большие деньги со стороны европейских клубов. Не менее 25 млн евро», – сказал журналист.

По словам Вацко, руководство «Динамо» считает, что Пономаренко стоит дороже. Сам комментатор уверен, что Матвей сильнее Фаала.

На счету Пономаренко 23 гола и 2 ассиста в 29 матчах за «Динамо» во всех турнирах. Фаал забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач в 29 поединках в составе «Карпат».