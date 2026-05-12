С Бущаном. Обнародованы стартовые составы на матч УПЛ Эпицентр – Полесье

Обнародованы стартовые составы на матч 28-го тура чемпионата Украины между «Эпицентром» и житомирским «Полесьем».

Примет встречу команд «Арена Левый Берег». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Впервые в текущем сезоне на матч УПЛ в стартовом составе гостей выйдет голкипер Георгий Бущан.

«Полесье» за 27 матчей набрало 55 баллов и расположилось на второй позиции турнирной таблицы. «Эпицентр» идет на 11-й позиции с 27 очками в своем активе.

