  4. Футболист, ударивший представителя ТЦК, вернулся на поле после скандала
12 мая 2026, 14:22
Футболист, ударивший представителя ТЦК, вернулся на поле после скандала

Даниил Колесник сыграл 30 минут в составе «Ребела» в матче против второй команды «Александрии»

ФК Колос Ковалевка. Даниил Колесник

В воскресенье, 10 мая, состоялся матч 31-го тура Второй лиги чемпионата Украины, в котором встретились киевский «Ребел» и вторая команда «Александрии».

В этом противостоянии на поле вернулся форвард Даниил Колесник, который в феврале попал в громкий скандал, ударив представителя ТЦК, и стал фигурантом уголовного дела.

Украинский нападающий провел на поле 30 минут и помог своей команде одержать победу со счетом 1:0. «Ребел» не сообщал официальной информации о переходе игрока, поэтому условия сотрудничества сторон неизвестны.

В течении карьеры Колесник защищал цвета киевского «Арсенала», полтавской «Ворсклы», «Колоса» из Ковалевки и других украинских команд. Имеет опыт выступлений в чемпионате Чехии.

«Ребел» набрал 48 баллов и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидера – киевского «Локомотива» – составляет 16 пунктов.

