Скандального украинского футболиста могут посадить на три года

Известный украинский футболист Даниил Колесник рассказал, что ему грозит за избиение сотрудника ТЦК и СП.

«Мне сказали, что дадут от трех до пяти лет. Меня обвиняли в нарушении трех статей. Но мои родители привезли полное видео конфликта. Проконсультировались с адвокатами. После этого видео поняли, что мне грозит до трех лет», – сказал Колесник.

Даниил Колесник начал нынешний сезон в составе «Колоса-2», который выступает во Второй лиге Украины, но после драки с работником ТЦК и СП остался без команды.