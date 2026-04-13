Украина. Премьер лига13 апреля 2026, 08:32 |
Скандального украинского футболиста могут посадить на три года
Колеснику грозит наказание за избиение сотрудника ТЦК и СП
Известный украинский футболист Даниил Колесник рассказал, что ему грозит за избиение сотрудника ТЦК и СП.
«Мне сказали, что дадут от трех до пяти лет. Меня обвиняли в нарушении трех статей. Но мои родители привезли полное видео конфликта. Проконсультировались с адвокатами. После этого видео поняли, что мне грозит до трех лет», – сказал Колесник.
Даниил Колесник начал нынешний сезон в составе «Колоса-2», который выступает во Второй лиге Украины, но после драки с работником ТЦК и СП остался без команды.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
А главное. Все его показания противоречат друг другу и вызывают кучу вопросов.