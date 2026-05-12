Вероника Подрез – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в Париже
12 мая украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, Франция.
В первом раунде основной сетки украинка играет против экс-третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 362). Встреча началась в 11:40 по Киеву.
Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Вероники.
Победительница поединка во втором круге поборется с Юлией Путинцевой.
Комментарии 23
Змогла взяти 2 сет!
Все тут так - виграє спортсменка, особливо молода, підносите до небес, програє - в асфальт її. Ну, за винятком Даяни звичайно - її в асфальт завжди).
Вчора не дивився гру Вероніки, але сьогодні підготувався, знайшов потрібні посилання. Навіть Prime sport транслює. Закінчився перший сет. Я в шоці, Вероніку не впізнати, вела з почвтку з двома брейками,, але потім трапився провал у грі. Все валилося з рук, навіть жбурляла ракетку. Упідсумку перший сет за Стівенс. Дивимося далі
А це та Стівенс, котра пару років назад щось пристойне вигравала? Що з нею сталось, в декретну відпустку відходила?
Стівенс подає не краще і Верониці треба не втрачати концентрацію. Брати своє.
Чомусь не Стіфенс,а Стівенс?
За сетами 1:1, Гра у Ніки покращилась, і це відобразилося у рахунку. Подача тільки шкутильгає
Виграла сет ,але спокійно може програти ,так що надіємось на допомогу Стівенс .
І чудове завершення сету! 1:1.
8 гейм, це вже щось, 5:3
Мда, другий сет як під копірку з першого. Зберись, дівчинко!
Подрез програє сама собі
І одразу подача зникла. Жодної першої, та дві подвійні....
4:1 на подачі Вероніки
Подача у Подрез дуже нестабільна.
Все закономірно ,ще в першій грі Подрез жахливо грала і просто суперниця була слабка .Невже вона повторить результати Калініної після виходу в фінал Риму смуга поразок і Стародубцевої після Чарльстона .
Як же її трясе в "кращих" традиціях Костюк і Ястремської ,але ті були сильними юніорками і від них були очікування , а вона після першого фіналу WTA вже накрутила себе і не може зправитися з собою .Типовий жіночий тенніс .
