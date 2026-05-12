Вероника Подрез – Слоан Стивенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 мая украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 152) стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Париже, Франция.

В первом раунде основной сетки украинка играет против экс-третьей ракетки мира Слоан Стивенс (США, WTA 362). Встреча началась в 11:40 по Киеву.

Это второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Вероники.

Победительница поединка во втором круге поборется с Юлией Путинцевой.