Отельный кризис в Будапеште на финале ЛЧ. В деле замешаны фаны Тоттенхэма

Правду говорят, что настоящая дружба и чувства проявляются в сложные времена. В футболе истинная фанатская преданность также проверяется вовсе не тогда, когда у команды все идет хорошо. И в этом сезоне «Тоттенхэм» сумел прочувствовать это на собственной шкуре. Ныне «шпоры» активно борются за право сохранить прописку в английской Премьер-лиге, хотя еще каких-то семь лет назад они находились среди лучших команд не только своего родного чемпионата, но и всего европейского континента.

В финале Лиги чемпионов-2018/19 «Тоттенхэм» в Мадриде проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2. Тот случай был и все еще остается единственным, когда «шпоры» вообще доходили до решающего матча в самом престижном клубном турнире Европы. А в этом году свой всего лишь второй выход в финал ЛЧ (первый, как и у «Тоттенхэма», оказался неудачным и завершился поражением, но от «Барселоны») в истории оформил клуб, который является, пожалуй, главным раздражителем для всех почитателей «шпор» – «Арсенал».

Дела у «канониров» в текущем сезоне складываются очень успешно. За два тура до финиша АПЛ команда Микеля Артеты является главным претендентом на «золото», причем в заключительных матчах чемпионата «канонирам» предстоит сыграть против аутсайдеров – «Бернли» и «Кристал Пэлас». Это ситуация, при которой абсолютно все в головах, руках и ногах самих футболистов «Арсенала» и потенциальная потеря титула в пользу «Манчестер Сити» станет серьезной неудачей.

Однако будем исходить из оптимистичных прогнозов, согласно которых «Арсенал» все-таки выиграет свое первое чемпионство в АПЛ за последние двадцать два года. В этом случае «канониры» подойдут к еще одному ключевому поединку сезона – финалу Лиги чемпионов-2025/26 – в отличном настроении. Что правда, определенные проблемы в решающем матче ЛЧ против «Пари Сен-Жермен» у «Арсенала» все-таки могут возникнуть, и связаны они непосредственно с болельщиками «Тоттенхэма», как бы парадоксально это не звучало.

Дело в том, что по информации английской прессы, некоторые почитатели «шпор» в последние дни и недели сбиваются в группы и ставят перед собой цель сделать финал Лиги чемпионов для «Арсенала» максимально некомфортным. Решающий поединок в этом году будет принимать столица Венгрии – Будапешт, и фанаты «шпор» ныне занимаются тем, что массово бронируют номера в тамошних отелях с опцией бесплатной отмены брони буквально накануне финала или на следующий день после его проведения.

Таким образом болельщики «Тоттенхэма», будучи лишенными возможности радоваться самим, хотят максимально насолить извечному оппоненту, не дав шансов его фанатам чувствовать себя спокойно и комфортно. Уже сейчас фанаты «Арсенала» сталкиваются с проблемой, что перелет в Будапешт из Лондона и наем жилья в столице Венгрии обойдется им в весьма существенную сумму, а действия почитателей «Тоттенхэма» еще больше усугубляют эту историю, максимально дестабилизируя ситуацию на рынке съемного жилья городе, который примет финал ЛЧ-2025/26.

В целом фанаты «шпор» не видят в таком своем поведении ничего противоестественного, а один из них прямо заявил журналистам следующее: «После такого сезона, как наш, я думаю, это вполне естественно. Это способ поддержать соперничество. Я начал получать сообщения в группах и в социальных сетях, и мне эта идея показалась блестящей. Давайте попробуем немного усложнить им задачу. Наш сезон был тяжелым и мы заслуживаем этой небольшой радости».

Впрочем, не все фанаты «Тоттенхэма» оказываются идейными в своих попытках насолить «Арсеналу». Некоторые бронировали отели, расположенные неподалеку от стадиона в Будапеште, еще несколько месяцев назад, надеясь, что их любимцы смогут добраться до финала, но теперь просто готовы перепродать с выгодой свою бронь. Например, в сети можно найти объявления, согласно которым номер, забронированный на две ночи, который изначально обошелся в 350 фунтов, в итоге был переуступлен другому человеку за 850 фунтов.

Отели Будапешта уже осознали, с чем столкнулись и многие из них уже начали на это реагировать, отказываясь от системы бесплатной отмены бронирования на дни, выпадающие на конец мая. Если проанализировать предложения на Booking.com, одной из самых популярных платформ для бронирования жилья в Европе, в настоящее время всего 132 отеля и объекта размещения в Будапеште принимают бронирования с возможностью бесплатной отмены на выходные, приуроченные к финалу Лиги чемпионов. В другое время года, даже в разгар европейского лета и сезона отпусков, количество заведений, принимающих такой тип бронирования, превышает 3000.

Кроме того, отели венгерской столицы уже существенно подняли цены, осознав, что в последние дни мая они напали на «золотую жилу». Саймон Калдер, английский тревел-эксперт, проанализировав ситуацию с отелями Будапешта в дни проведения финала Лиги чемпионов-2025/26, пришел к неутешительному для фанатов «Арсенала» выводу: «Я изучил ситуацию. Если вам, например, нужна койка в общежитии, но только для женщин, на семь человек, это обойдется в 300 фунтов стерлингов за ночь. И это абсолютный минимум. Что касается отелей, то об этом уже широко сообщалось: цены обычно составляют около 1000 фунтов стерлингов. Если же вы хотите чего-то приличного, то, вероятно, за пару ночей вам придется заплатить около 5000 фунтов стерлингов. Поэтому я настоятельно советую не останавливаться в Будапеште».

Откровенно нажиться на фанатах «Арсенала» хотят и авиаперевозчики. По данным авторитетного издания The Guardian, прямые рейсы из Лондона в Будапешт стоят порядка 1500 фунтов стерлингов, что также является очень существенным ударом по кошельку для почитателей «канониров». И хотя на минувшей неделе представители компании Wizz Air, штаб-квартира которой находится в Венгрии, заявили, что попытаются удовлетворить часть возросшего спроса, удвоив количество рейсов из Лондона в Будапешт в пятницу, 29 мая, до восьми, и выполнив шесть рейсов в субботу, ситуация вряд ли изменится кардинально.

Поэтому фанатам «Арсенала», которому официально выделено всего 16824 билета на 67-тысячной «Пушкаш Арене», приходится искать альтернативные варианты приехать на финал Лиги чемпионов. Кто-то изучает возможность долететь в Вену или Братиславу, а оттуда перебраться в Будапешт, но самые практичные и экономные уже нашли другой путь – поездку через Бухарест. Добраться до столицы Румынии в дни финала ЛЧ будет довольно недорого – около 200 фунтов, а оттуда приблизительно за 15 часов на железнодорожном или автомобильном транспорте можно будет доехать до Будапешта, потратив еще несколько сотен фунтов.

Есть и наиболее дешевый вариант, на который, очевидно, согласятся отнюдь немногие фанаты «Арсенала» – автобусный вояж в столицу Венгрии из самого Лондона. Билеты в оба конца обойдутся менее чем в 300 фунтов на человека. Единственная сложность заключается в том, что поездка занимает 48 часов и потребует провести ночь с пятницы на субботу в немецком Нюрнберге, что также приведет к дополнительным расходам.

Очевидно, что попасть на исторический для них финал Лиги чемпионов болельщикам «Арсенала» будет крайне непросто, и «услуга», которую им оказывают сейчас почитатели «Тоттенхэма», лишь усугубляет и без того не самую простую ситуацию. Однако «канониров» уже двадцать лет не было на такой стадии, да и вообще финал-2006 остается единственным для их клуба на таком уровне. Единственным, но, как уже упоминалось выше, неудачным… Возможно, нынешние затраты на поездку в Будапешт все-таки окупятся с лихвой тем, что «Арсенал» со второй попытки станет лучшей командой Европы… А что, нынешнему сопернику «канониров» – «Пари Сен-Жермен» – тоже не с первого же раза удалось взять трофей, зато вторая попытка, в минувшем году, оказалась для парижан абсолютно триумфальной – победа 5:0 над «Интером». Пожалуй, именно такие эмоции и являются по-настоящему бесценными в футбольном мире…