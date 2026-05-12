Шахтер может подписать одного из самых известных игроков сборной Украины

Футболист сборной Украины Александр Зинченко определяется со своим будущим. Летом у защитника заканчивается контракт с командой.

Как отметил журналист Сергей Тищенко, вероятен возврат Зинченко в УПЛ, где на него будут претендовать «Шахтер», «Полесье» и «Металлист 1925».

Зинченко является воспитанником «Шахтера», но в чемпионате Украины так и не провел ни одного матча за карьеру.

Ранее сообщалось, что амстердамский «Аякс» не планирует продлевать контракт с Зинченко, и тот покинет команду летом на правах свободного агента.