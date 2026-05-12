Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Премьер-лига перенесла матч Динамо и Полтавы. Где сыграют?
Украина. Премьер лига
12 мая 2026, 13:17 |
1250
10

ОФИЦИАЛЬНО. Премьер-лига перенесла матч Динамо и Полтавы. Где сыграют?

Поединок 29-го тура состоится не в Кропивницком, а в столице – на стадионе «Левого Берега»

12 мая 2026, 13:17 |
1250
10 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Премьер-лига перенесла матч Динамо и Полтавы. Где сыграют?
ФК Динамо Киев

Матч 29-го тура чемпионата Украины между «Полтавой» и киевским «Динамо» был официально перенесен из Кропивницкого. Информация об этом была опубликована на сайте Премьер-лиги.

В субботу, 16 мая, команды сыграют в Киевской области на стадионе «Левого Берега». Номинальными хозяевами станут футболисты полтавской команды.

Аутсайдер элитного дивизиона согласился с просьбой «бело-синих», которые решили избежать выезда в Кропивницкий в преддверии важного противостояния в финале Кубка Украины.

Выбор остановился на арене «Левый Берег», поскольку вариант с проведением игры на стадионе имени Валерия Лобановского отпал сразу – 16 мая там будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье».

После 27 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 48 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. «Полтава» занимает 16-е место и уже досрочно вылетела из элитного дивизиона.

По теме:
Динамо договорилось о трансфере топ-бомбардира Премьер-лиги – источник
Александрия – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Верес – Кривбас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Динамо Киев стадион Левый Берег
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 12 мая 2026, 13:30 0
Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Житомирская команда всеми силами попытается удержать второе место

Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Футбол | 12 мая 2026, 09:15 13
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток
Решение принято. Вратарь Реала отправляется играть на Ближний Восток

Куртуа близок к переходу в «Аль-Кадисию»

Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Бокс | 12.05.2026, 08:22
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Александр УСИК: «Это больница, ты видишь, он сошел с ума»
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Футбол | 12.05.2026, 08:47
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Михаил Мудрик услышал вердикт по допинговому скандалу
Футболист Динамо отказался возвращаться в Киев и покинет клуб
Футбол | 12.05.2026, 05:42
Футболист Динамо отказался возвращаться в Киев и покинет клуб
Футболист Динамо отказался возвращаться в Киев и покинет клуб
Комментарии 10
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
для Полтави гра з ШД у Львові і з ДК в Києві це плюс,
бо ШД і ДК, як ініціатори перенесення місця матчів,
всі витрати Полтави на ці матчі взяли на себе.
Ответить
+3
Зацитирую коммент гражданина Sania
"І з якого ж це хріна? Шахтар бере на себе всі витрати" і що це як не купівля гри?"
Теперь замените здесь на Динамо - выходит вы тоже "покупаете" матч?🤷😜
Ответить
0
Нужно давить хейтеров активнее и тыкать носом👃
Ответить
0
Полтавцам всё равно вылетать, так что предпочли погулять по Львову и Киеву, чем в провинциальном Кропивницком...😜😇
Ответить
0
Базар-лига
Ответить
0
Вот так! А хейтеры тут ещё Шахтёр упрекали, когда мы полтавцев во Львов пригласили🤪
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
Йожеф Сабо ответил Кличко, который призывал покинуть Киев
11.05.2026, 10:33 8
Футбол
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
Костюк выступил с требованием к Суркису после чемпионства Шахтера
11.05.2026, 08:32 28
Футбол
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
Барселона хочет купить футболиста Шахтера. Горняки назвали сумму
11.05.2026, 09:54 7
Футбол
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
Безумные деньги. Сколько заработал Амосов за яркую победу на UFC 328
10.05.2026, 10:29
MMA
Александр Усик снова допустил ошибку
Александр Усик снова допустил ошибку
11.05.2026, 08:52 3
Бокс
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
Киевское Динамо отказалось от 15 футболистов
12.05.2026, 07:36 6
Футбол
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
Свитолина одолела лаки-лузера и вышла в четвертьфинал супертурнира в Риме
11.05.2026, 18:05 34
Теннис
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
АЕК забил на 90+3! Шахтер получил прямую путевку в основу Лиги чемпионов
10.05.2026, 21:34 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем