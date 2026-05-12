ОФИЦИАЛЬНО. Премьер-лига перенесла матч Динамо и Полтавы. Где сыграют?
Поединок 29-го тура состоится не в Кропивницком, а в столице – на стадионе «Левого Берега»
Матч 29-го тура чемпионата Украины между «Полтавой» и киевским «Динамо» был официально перенесен из Кропивницкого. Информация об этом была опубликована на сайте Премьер-лиги.
В субботу, 16 мая, команды сыграют в Киевской области на стадионе «Левого Берега». Номинальными хозяевами станут футболисты полтавской команды.
Аутсайдер элитного дивизиона согласился с просьбой «бело-синих», которые решили избежать выезда в Кропивницкий в преддверии важного противостояния в финале Кубка Украины.
Выбор остановился на арене «Левый Берег», поскольку вариант с проведением игры на стадионе имени Валерия Лобановского отпал сразу – 16 мая там будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье».
После 27 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 48 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. «Полтава» занимает 16-е место и уже досрочно вылетела из элитного дивизиона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
бо ШД і ДК, як ініціатори перенесення місця матчів,
всі витрати Полтави на ці матчі взяли на себе.
"І з якого ж це хріна? Шахтар бере на себе всі витрати" і що це як не купівля гри?"
Теперь замените здесь на Динамо - выходит вы тоже "покупаете" матч?🤷😜