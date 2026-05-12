ОФИЦИАЛЬНО. Премьер-лига перенесла матч Динамо и Полтавы. Где сыграют?

Матч 29-го тура чемпионата Украины между «Полтавой» и киевским «Динамо» был официально перенесен из Кропивницкого. Информация об этом была опубликована на сайте Премьер-лиги.

В субботу, 16 мая, команды сыграют в Киевской области на стадионе «Левого Берега». Номинальными хозяевами станут футболисты полтавской команды.

Аутсайдер элитного дивизиона согласился с просьбой «бело-синих», которые решили избежать выезда в Кропивницкий в преддверии важного противостояния в финале Кубка Украины.

Выбор остановился на арене «Левый Берег», поскольку вариант с проведением игры на стадионе имени Валерия Лобановского отпал сразу – 16 мая там будут играть луганская «Заря» и житомирское «Полесье».

После 27 сыгранных туров подопечные Игоря Костюка набрали 48 баллов и разместились на четвертой позиции в турнирной таблице. «Полтава» занимает 16-е место и уже досрочно вылетела из элитного дивизиона.