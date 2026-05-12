  Решение принято. Мальдера удивил своим поступком после назначения в сборную
Решение принято. Мальдера удивил своим поступком после назначения в сборную

Тренер решил остаться жить в Украине

УАФ. Андреа Мальдера

Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось со следующим главным тренером сборной Украины.

Команду возглавит итальянский специалист Андреа Мальдера. Как отметил журналист Виктор Вацко, Мальдера принял неожиданное решение – на время работы в сборной Украины он переедет жить в Украину.

Отметим, что бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров проживал в Испании.

Ранее появилась информация, что легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины.

Андреа Мальдера сборная Украины по футболу назначение тренера
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Очень неожиданно,если это правда конечно,теперь еще больше хочется,что бы у него все получилось,респект конечно..
