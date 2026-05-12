Решение принято. Мальдера удивил своим поступком после назначения в сборную
Тренер решил остаться жить в Украине
Руководство Украинской футбольной ассоциации определилось со следующим главным тренером сборной Украины.
Команду возглавит итальянский специалист Андреа Мальдера. Как отметил журналист Виктор Вацко, Мальдера принял неожиданное решение – на время работы в сборной Украины он переедет жить в Украину.
Отметим, что бывший наставник сборной Украины Сергей Ребров проживал в Испании.
Ранее появилась информация, что легенда донецкого «Шахтера», а ныне полузащитник «Колоса» Тарас Степаненко может войти в тренерский штаб будущего тренера сборной Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Нагорняка в голевом блокбастере выгрызли победу над лидером УПЛ
Любовь к спорту точно будет плюсом