Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины

Журналист Виктор Вацко поделился подробностями о тренерском штабе Андреа Мальдеры в сборной Украины.

«Одним из его ассистентов будет итальянец Паскуале Каталано, который сейчас работает главным тренером клуба «Фиделис Андрия». Это четвертый итальянский дивизион.

По крайней мере двое помощников Мальдеры будут украинцами. Это Тарас Степаненко, который пока еще продолжает игровую карьеру в «Колосе» и параллельно начнет тренерскую карьеру в сборной. Также в штаб войдет Владимир Езерский. В то же время остается открытым вопрос о тренере вратарей», — отмечает источник.