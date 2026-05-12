  4. Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины
12 мая 2026, 11:13 | Обновлено 12 мая 2026, 11:17
Мальдера выбрал новый тренерский штаб сборной Украины

В него войдут Степаненко, Каталано и Езерский

УАФ. Андреа Мальдера

Журналист Виктор Вацко поделился подробностями о тренерском штабе Андреа Мальдеры в сборной Украины.

По его словам, в команду войдет итальянский специалист Паскуале Каталано, который сейчас возглавляет клуб «Фиделис Андрия» из четвертого дивизиона Италии.

«Одним из его ассистентов будет итальянец Паскуале Каталано, который сейчас работает главным тренером клуба «Фиделис Андрия». Это четвертый итальянский дивизион.

По крайней мере двое помощников Мальдеры будут украинцами. Это Тарас Степаненко, который пока еще продолжает игровую карьеру в «Колосе» и параллельно начнет тренерскую карьеру в сборной. Также в штаб войдет Владимир Езерский. В то же время остается открытым вопрос о тренере вратарей», — отмечает источник.

Андреа Мальдера Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Владимир Езерский
Дмитрий Олийченко Источник: Виктор Вацко
Комментарии 7
4 дивізіон - це потужно 
Мафія безсмертна 
Паскуале Каталано - людина із команди Де Дзербі. Ніколи не працював зі збірними. Все життя працює в найнижчих лігах Італії. Без досягнень. Тренер по розвитку техніки.
хто це сказав, це точно слова Мальдера чи вигадки журналістів?
Ну честно говоря смотрю на это все и вопрос один..а как мы будем из кризиса сборную вытаскивать?
Круто, что с нашим легендой Степаненко из Великой Новосёлки!⚒️🇺🇦
